НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 25.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Киселова за инициативата на „Възраждане“: Успех!

          0
          1
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Председателят на Народното събрание Наталия Киселова коментира с лаконичното „Пожелавам им успех“ инициативата на парламентарната група на „Възраждане“, които започнаха да търсят подкрепа за свалянето ѝ от поста, съобщи Нова телевизия.

          - Реклама -

          Причината според Киселова

          По думите ѝ, „поводът, по който търсят подкрепа, е въпрос, по който можеше да направят възражение и да бъде обсъден на председателски съвет“.

          Тя подчерта, че всяка парламентарна група сама преценява какво поведение да предприеме в залата и извън нея.

          „Възраждане“ искат оставката на Наталия Киселова „Възраждане“ искат оставката на Наталия Киселова

          „Държа се обективно“

          Киселова заяви още, че се е държала обективно към всички парламентарни групи:

          „Така че както решат – така да постъпят. Пожелавам им успех“, заключи председателят на парламента.

          Председателят на Народното събрание Наталия Киселова коментира с лаконичното „Пожелавам им успех“ инициативата на парламентарната група на „Възраждане“, които започнаха да търсят подкрепа за свалянето ѝ от поста, съобщи Нова телевизия.

          - Реклама -

          Причината според Киселова

          По думите ѝ, „поводът, по който търсят подкрепа, е въпрос, по който можеше да направят възражение и да бъде обсъден на председателски съвет“.

          Тя подчерта, че всяка парламентарна група сама преценява какво поведение да предприеме в залата и извън нея.

          „Възраждане“ искат оставката на Наталия Киселова „Възраждане“ искат оставката на Наталия Киселова

          „Държа се обективно“

          Киселова заяви още, че се е държала обективно към всички парламентарни групи:

          „Така че както решат – така да постъпят. Пожелавам им успех“, заключи председателят на парламента.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Христо Стоичков с биографичен филм: Прожекцията ще бъде готова през 2027 година

          Николай Минчев -
          Легендата на световния футбол Христо Стоичков ще има свой биографичен филм. Новината съобщи самият той в присъствието на продуцентът и сценарист Владимир Памуков, режисьор...
          Крими

          Убийството в Монтана: Шокиращи подробности по случая

          Камелия Григорова -
          Окръжната прокуратура в Монтана разследва умишлено убийство на 43-годишния Р.Д.П. от село Дългоделци, община Якимово. Тялото на мъжа е намерено в близост до гробищния парк...
          Политика

          Желязков и патриарх Вартоломей: Мирът и солидарността са основа за глобалното сътрудничество

          Новинарски Екип -
          Мирът и солидарността в световен план трябва да бъдат насърчавани непрекъснато – около това разбиране се обединиха Росен Желязков и Вселенският патриарх

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions