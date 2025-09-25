Киселова за инициативата на „Възраждане“: Успех!

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова коментира с лаконичното „Пожелавам им успех“ инициативата на парламентарната група на „Възраждане“, които започнаха да търсят подкрепа за свалянето ѝ от поста, съобщи Нова телевизия.

Причината според Киселова

По думите ѝ, „поводът, по който търсят подкрепа, е въпрос, по който можеше да направят възражение и да бъде обсъден на председателски съвет“.

Тя подчерта, че всяка парламентарна група сама преценява какво поведение да предприеме в залата и извън нея.

„Държа се обективно“

Киселова заяви още, че се е държала обективно към всички парламентарни групи: