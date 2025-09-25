НА ЖИВО
          Красимир Вълчев: Имаме изработени стандарти за ранно детско развитие

          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев обяви, че стандартите за ранно детско развитие вече са готови и ще бъдат публикувани следващата седмица, но утвърждаването им ще се отложи, за да има поне три месеца за усъвършенстване. Изявлението беше направено на националната конференция „Водим бъдещето за ръка“, посветена на ранното детско развитие.

          Форумът, организиран от МОН, представи и концепция за учебен план за нова специалност „Учене и грижи в ранна детска възраст за деца от 0 до 3 години“, разработена от Института по образование.

          Вълчев подчерта основните предизвикателства:

          • недостиг на места в яслените групи, особено в София;
          • остър недостиг на медицински специалисти, включително медицински сестри. „Имаме нужда между 2,5 и три пъти повече медицински сестри от тези, които работят в яслите“, уточни той.

          Министърът отбеляза, че за децата от 0 до 3 години водеща е ролята на медицинските грижи, затова новата специалност ще бъде хибридна и ще принадлежи към направлението „Здравни грижи“, а не към „Педагогика“.

          Министър Вълчев заяви още, че самостоятелните ясли са добри и те трябва да продължат да функционират.

          2. Имаш дърта деменция и извращения към деца които не са твои. Да са разкараш мизирабъл герберски. Инквизитор гаден.

          3. Имал стандарти…защо клекна и не подкрепи въвеждането на предмета „Религия“?Заврете си „стандартите“на вай-скришното място!

          4. Ще учите децата в плевенски детски градини и училища, как да ходят в тоалетни без вода!?🤮

