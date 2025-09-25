Красимир Вълчев: Имаме изработени стандарти за ранно детско развитие

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев обяви, че стандартите за ранно детско развитие вече са готови и ще бъдат публикувани следващата седмица, но утвърждаването им ще се отложи, за да има поне три месеца за усъвършенстване. Изявлението беше направено на националната конференция „Водим бъдещето за ръка“, посветена на ранното детско развитие.

Форумът, организиран от МОН, представи и концепция за учебен план за нова специалност „Учене и грижи в ранна детска възраст за деца от 0 до 3 години“, разработена от Института по образование.

Вълчев подчерта основните предизвикателства:

недостиг на места в яслените групи , особено в София;

, особено в София; остър недостиг на медицински специалисти, включително медицински сестри. „Имаме нужда между 2,5 и три пъти повече медицински сестри от тези, които работят в яслите“, уточни той.

Министърът отбеляза, че за децата от 0 до 3 години водеща е ролята на медицинските грижи, затова новата специалност ще бъде хибридна и ще принадлежи към направлението „Здравни грижи“, а не към „Педагогика“.

Министър Вълчев заяви още, че самостоятелните ясли са добри и те трябва да продължат да функционират.