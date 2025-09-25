Кризата с „Топлофикация“: „Спаси София“ поиска извънредно заседание на Столичния общински съвет

„Спаси София“ поиска свикване на извънредно заседание на Столичния общински съвет следващия четвъртък, за да бъдат изслушани изпълнителният директор и ръководството на „Топлофикация София“ за ремонта в „Дружба 2“. Заради него над 40 000 души ще останат без парно и топла вода поне три месеца.

„Да оставиш домакинства, училища, детски градини, болници и обществени сгради без отопление през зимата е недопустимо. Подобно решение изисква пълна прозрачност, отчетност и спешни мерки за защита на хората", заявяват от организацията.

От „Спаси София“ настояват дружеството да представи:

детайлен график за прекъсванията на топлоподаването по сгради и периоди;

за прекъсванията на топлоподаването по сгради и периоди; договорите с изпълнителите с ясни цени, срокове, гаранции и неустойки;

с ясни цени, срокове, гаранции и неустойки; актуализирана финансова рамка и обяснение за източниците на финансиране.

Общинският съветник Стефан Спасов подчерта, че „СОС като принципал трябва да получи пълна прозрачност, ако ръководството настоява, че няма друг избор“.

Лидерът на „Спаси София“ Борис Бонев постави и въпроса за внезапната загриженост на Делян Пеевски за „Топлофикация“:

„На 25 август Министерство на финансите увеличи капитала на Българската банка за развитие с 4 млрд. лева. Месец по-късно беше създаден фонд за изкупуване на енергийни вземания от същата банка. В същия ден Пеевски за пръв път рязко се загрижи за бъдещето на „Топлофикация“ и дори заплаши със съд. Това е схема – първо ще бъдат запорирани сметките на дружеството, после ще се наложи спешен заем от ББР, за което ще трябва решение на СОС, където икономическото мнозинство се управлява от ГЕРБ.“

От „Спаси София“ подчертават, че СОС е длъжен да защити интересите на гражданите и да гарантира справедливи и прозрачни решения за бъдещето на „Топлофикация“.