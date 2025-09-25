Кризата с „Топлофикация“: „Спаси София“ поиска извънредно заседание на Столичния общински съвет

„Спаси София“ поиска свикване на извънредно заседание на Столичния общински съвет следващия четвъртък, за да бъдат изслушани изпълнителният директор и ръководството на „Топлофикация София“ за ремонта в „Дружба 2“. Заради него над 40 000 души ще останат без парно и топла вода поне три месеца.
От „Спаси София“ настояват дружеството да представи:
детайлен график за прекъсванията на топлоподаването по сгради и периоди;
договорите с изпълнителите с ясни цени, срокове, гаранции и неустойки;
актуализирана финансова рамка и обяснение за източниците на финансиране.
Общинският съветник Стефан Спасов подчерта, че „СОС като принципал трябва да получи пълна прозрачност, ако ръководството настоява, че няма друг избор“.
Лидерът на „Спаси София“ Борис Бонев постави и въпроса за внезапната загриженост на Делян Пеевски за „Топлофикация“:
От „Спаси София“ подчертават, че СОС е длъжен да защити интересите на гражданите и да гарантира справедливи и прозрачни решения за бъдещето на „Топлофикация“.
