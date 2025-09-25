В света на европейската правна система, където независимостта е ключов принцип, се развива драматична история, която хвърля светлина върху предизвикателствата пред борбата с корупцията в ЕС. Днес, 25 септември 2025 г., главният европейски прокурор Лаура Кодруца Кьовеши официално информира Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия за решението на Колегията на Европейската прокуратура (EPPO) да започне дисциплинарно производство срещу българския европейски прокурор Теодора Георгиева.

- Реклама -

Това съобщение, публикувано от пресцентъра на EPPO, подчертава сериозността на ситуацията и подчертава, че Георгиева ще остане временно отстранена от длъжност през целия период на производството. Без да се нарушават принципите на презумпцията за невиновност, институцията заявява, че няма да разкрива допълнителни детайли, докато процесът не приключи.

Тази новина не е изненада за тези, които следят развитието на случая от март тази година, когато се появиха първите обвинения и разследвания. Но за да разберем пълната картина, трябва да се върнем назад и да преразкажем хронологията на събитията, включително биографията на Георгиева, причините за скандала и по-широкия контекст на борбата с корупцията в България и ЕС. Тази статия представлява подробен преразказ на фактите, базиран на официални изявления, медийни разследвания и публични данни, за да предостави цялостна перспектива.

Коя е Теодора Георгиева: От български съдия до европейски прокурор

Теодора Георгиева е фигура с впечатляваща професионална траектория в българската правна система, която я доведе до високи позиции в европейските институции. Родена и образована в България, тя започва кариерата си като прокурор в Софийската районна и окръжна прокуратура. По-късно преминава към съдебната власт, където служи като административен съдия в Апелативния съд – София-град. Георгиева притежава докторска степен по административно право и съдебен контрол от Българската академия на науките, което подчертава нейната академична подготовка и експертиза в областта на правото.

През юли 2020 г. тя е утвърдена за европейски прокурор от Република България от Съвета на ЕС – ключова роля в новосъздадената Европейска прокуратура (EPPO), която е независима институция, отговорна за разследването, преследването и съдебното предаване на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС. В тази позиция Георгиева е трябвало да надзирава случаи, свързани с злоупотреби с европейски фондове в България, включително потенциални корупционни схеми. Нейната роля е от съществено значение, тъй като EPPO работи с делегирани прокурори в страните-членки, но се сблъсква с предизвикателства поради ограничените си правомощия в националните системи.

Георгиева е описвана като отдаден професионалист, но кариерата ѝ не е без противоречия. Още преди назначаването ѝ са се появили критики относно връзките ѝ с определени политически кръгове в България, които сега се връщат на преден план в контекста на дисциплинарното производство.

Скандалът с видеоматериала: Пепи Еврото и обвиненията в корупция

Коренът на настоящия скандал датира от 11 март 2025 г., когато Софийска градска прокуратура се самосезира след разпространението на видеоматериал в интернет. Клипът, който бързо стана вирусен, претендира да показва разговор между Теодора Георгиева и Петыо Петров, известен като Пепи Еврото – бивш следовател и лобист, свързан с влиятелни кръгове в българската политика и бизнес. Във видеото се обсъждат предполагаеми планове за елиминиране на конкуренти на Георгиева за позицията ѝ в EPPO, а придружаващо писмо, приписвано на Петров, твърди, че той е плащал на Георгиева по 10 000 лева месечно в замяна на влияние върху предварителни производства. Тези срещи уж са се провеждали в известния ресторант „Осъмте джуджета“.

Георгиева категорично отрича обвиненията, описвайки ги като „целенасочена кампания за дискредитация“. Тя обвинява бившия главен прокурор Иван Гешев и неговите съюзници в организирането на тази атака, подчертавайки, че Петров е изчезнал от месеци и автентичността на материалите е под съмнение. Според нея, това е опит да се подкопае работата ѝ в EPPO, особено в случаи, свързани с висока корупция.

Медийни разследвания разкриват, че Петров е свързан с влиятелни фигури като Делян Пеевски – български политик и медиен магнат, санкциониран от САЩ и Великобритания за корупция. Пеевски отрича всякаква връзка с обвиненията, но случаят подчертава дълбоките връзки между политика, медии и съдебна власт в България.

Развитието на разследването: От административно до дисциплинарно производство

В края на март 2025 г. EPPO обяви започването на административно разследване за възможни неправомерни действия от страна на Георгиева в рамките на текущо разследване на институцията. Това доведе до временното ѝ отстраняване от длъжност, за да се запази целостта на разследванията. Георгиева обяснява, че разследването срещу нея е свързано с оттеглянето ѝ от дело за потенциална корупция и изнудване около реконструкцията на газохранилището в Чирен – стратегически важен проект, финансиран с 78 милиона евро от ЕС. Според нея, тя се е почувствала заплашена от Пеевски във връзка с това дело, което включва търсения в държавната компания „Булгартрансгаз“ и сигнали за нередности.

Този случай подчертава системните проблеми в българската съдебна система, където EPPO се сблъсква с ограничения в разследванията на висока корупция. Въпреки това, институцията настоява на принципа на „независимост без съмнение“, който е основен за назначаването и работата на европейските прокурори.

Заплахи и искане за сигурност: Личният риск за Георгиева

Скандалът не се ограничава само до професионални обвинения. През февруари 2025 г. Кьовеши спешно поиска от българското Министерство на вътрешните работи да осигури охрана на Георгиева и семейството ѝ поради сериозни заплахи. Тези заплахи са свързани с медийни атаки от издания, близки до политическите кръгове на Пеевски (ДПС) и Бойко Борисов (ГЕРБ). Георгиева е била обект на подобни кампании още от октомври 2023 г., когато се появиха първите обвинения от Петров.

Министерството не коментира детайли, но случаят илюстрира рисковете, пред които са изправени прокурорите, разследващи корупция в страни с проблематична съдебна система. Георгиева не е коментирала публично заплахите, но те подчертават нуждата от защита на независимите институции.

Ролята на Лаура Кодруца Кьовеши и EPPO в борбата с корупцията

Лаура Кодруца Кьовеши, европейският главен прокурор, е ключова фигура в този случай.

С опит от борбата с корупцията в Румъния, където е била шеф на Националната антикорупционна дирекция, Кьовеши е известна с твърдата си позиция срещу злоупотреби. Под нейно ръководство EPPO е обработила хиляди случаи, свързани с измами с ЕС фондове, и е настоявала за увеличаване на бюджета на агенцията.

В случая с Георгиева, Кьовеши подчертава, че отговорността за оценка на дисциплинарните производства лежи върху европейските институции. EPPO, създадена за да защитава финансовите интереси на ЕС, се сблъсква с предизвикателства в държави като България, където корупцията е системен проблем. Случаи като реконструкцията на Чирен или възстановяването на историческия център на София (с потенциални щети над 3 милиона евро) показват обхвата на работата ѝ.

Заключение: Уроци за независимостта и борбата с корупцията

Дисциплинарното производство срещу Теодора Георгиева е не само личен скандал, но и тест за независимостта на европейските институции. То подчертава предизвикателствата пред EPPO в страни с корупционни проблеми и необходимостта от реформи в българската съдебна система. Докато процесът продължава, обществото очаква прозрачност и справедливост, за да се запази доверието в ЕС.

Този случай напомня, че борбата с корупцията изисква не само закони, но и защита на тези, които ги прилагат. Ще следим развитието и ще актуализираме с нови детайли, когато бъдат налични.