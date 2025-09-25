НА ЖИВО
          Лионел Меси поведе Интер Маями към плейофите в МЛС

          „Чаплите“ разбиха Ню Йорк Сити с 4:0

          Снимка: БГНЕС
          Легендарният аржентинец – Лионел Меси, изведе Интер Маями до трета поредна победа. „Чаплите“ разбиха Ню Йорк Сити с 4:0 и по този начин си осигуриха място в плейофите. 

          След визитата легендата стана първият футболист в историята на МЛС, който записва поне 35 гола в последователни сезони. Междувременно вече е и четвъртият играч в историята, който записа осем мача с повече от един гол в един сезон по местните терени.

          Сред голмайсторите в Ню Йорк беше и Луис Суарес с точно изпълнена дузпа в 83-та минута. В крайна сметка домакините приключиха серията си от три победи. 

          Сега пред Интер Маями предстои гостуване на Торонто след два дни, а новият месец ще започне с домакинство на Чикаго Файър.

