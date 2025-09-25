Лудогорец стартира страхотно в Лига Европа

Лудогорец победи Малмьо с 2:1 като гост в първия си мач от основната фаза на Лига Европа. Първото попадение дойде в 8-ата минута, когато реферът отсъди дузпа, която Петър Станич реализира. В 23-ата минута „орлите“ стигнаха до втори гол. След центриране на Петър Станич, Олсен увиса, а Ерик Биле мушна топката в мрежата – 2:0. В заключителните минути на първото полувреме Адриан Скогмар вдигна високо крака си и удари в лицето Педро Нареси с бутоните. Ситуацитя бе прегледана с ВАР и странно реферите не показаха червен картон на футболиста на Малмьо.

- Реклама -

Шведите върнаха един гол в 75-ата минута, когато Ларс Берг Йонсен стреля от границата на наказателното поле, топката се удари във футболист на Лудогорец, заблуди вратаря и влезе в мрежата. До края на мача те опитаха да стигнат до изравняване, но не се получи.

Така Лудогорец постигна първа победа в новия формат в европейските клубни турнири. В груповата фаза за последно орлите спечелиха гостуването на Спартак Търнава преди 2 години, но в Лигата на конференциите. В Лига Европа за последно бе победен Ференцварош като гост в 2019 година. Успехът в Малмьо е и първи за български отбор в Швеция.

В 3-ата минута Кайо Видал опита първия удар по посока вратата на Малмьо, но той бе доста слаб и право в ръцете на Олсен.

ГОЛ ЗА ЛУДОГОРЕЦ

В 7-ата минута Лудогорец получи право да изпълни дузпи. Любопитното е, че тя бе отсъдена след преглед с ВАР. Първоначално играта не бе спряна, домакините направиха атака и стигнаха до ъглов удар. Той обаче така и не бе изпълнен, тъй като реферът трябваше да прегледа ситуацията на ВАР и видя, че срещу Едвин Куртулуш бе съборен от защитник след центриране на Петър Станич от фал. Съдията отсъди дузпа. Петър Станич застана зад топката и реализира.

Последваха минути, в които и двата отбора си размениха атака, но без голови положения.

В 17-ата минута домакините поискаха дузпа, след като футболист в светло синьо падна в наказателното поле и феновете поискаха дузпа, такава обаче не бе отсъдена.

Малко по-късно домакините получиха право да изпълнят ъглов удар. След центрирането, топката бе избита извън наказателното поле, стигна до Кристенсен, който стреля, но изпрати над вратата.

ВТОРИ ГОЛ ЗА ЛУДОГОРЕЦ

Лудогорец вкара втори гол в 23-ата минута. Петър Станич центрира, вратарят изпусна топката, тя стигна до Ерик Биле, който я вкара в мрежата на Малмьо.

35-ата минута Кайо Видал стреля от дистанция, но тя безпроблемно бе спасена от Робин Олсен.

Минута по-късно Серджио Падт направи страхотно спасяване, след като Болин излезе сам срещу него, но нидерландският страж се справи и изби.

В 39-ата минута тежък сблъсък се получи между Ерик Биле и Понтун Янсон, като се наложи медицинска намеса от страна и на двата щаба.

3 минути преди края на първото полувреме домакините стигнаха до добра ситуация, при която топката стигна до Хакшабанович, който обаче не успя да я отклони както трябва и Падт спаси.

ПОТЕНЦИАЛЕН ЧЕРВЕН КАРТОН

В 44-ата минута футболист на Малмьо извърши нарушение срещу Педро Нареси. Реферът даде авантаж играта продължи, но до гол не се стигна. Последва обаче проверка за потенциален червен картон на Скогмар, който вдигна високо крака си и удари в лицето на Педро Нареси. Реферите във ВАР изгледаха ситуацията и взеха решение, че няма червен картон, като главният рефер не гледа ситуацията на монитора.

В 4-ата минута на добавеното време Лудогорец направи страхотна контраатака, при която Кайо Видал пое топката след пас на Педро Нареси, успя да шутира и удари топката в гредата на шведския тим.

ПОЛУВРЕМЕ

В началото на втората част и двамата треньори не прибегнаха до промени в съставите си.

В 49-ата минута Кристенсен шутира от дистанция, но изпрати топката в ръцете на Серджио Падт.

Лудогорец направи страхотна атака в 52-ата минута, когато Ерик Биле стреля от дистанция, вратарят изби. Атаката продължи, Кайо Видал влезе в наказателното поле и шутира от малък ъгъл, но Олсен спаси.

В 58-ата минута „орлите“ направиха лека грешка в защита, като Куртулуш сбърка, но Диниш Алмейда оправи грешката му.

Минута по-късно Лудогорец направи страхотна контраатака, първо Кайо Видал излезе сам срещу вратаря, но Олсен изби. Последва добавка на Петър Станич, но футболист на домакините изби от голлинията.

В 69-ата минута Лудогорец изпълни два поредни корнера, при които Диниш Алмейда два пъти стреля опасно с глава, но Олсен се справи.

ГОЛ ЗА МАЛМЬО

Малмьо върна един гол в 75-ата минута. Домакините направиха многоходова комбинация, топката стигна до Лар Берг Йонсен, който стреля от границата на наказателното поле, топката се удари в крака на Педро Нареси, промени траекторията си, заблуди Серджио Падт и влезе в мрежата – 1:2.

В 83-ата минута Малмьо направи добра атака, която обаче завърши с открадната топката и бърза контраатака на Лудогорец и удар на Матеус Машадо, но бразилецът изпрати топката над вратата.

Лудогорец се измъкна в 86-ата минута, когато Малмьо направи добра атака, Росенгрен шутира, а Серджио Падт се справи по перфектен начин и закова топката.

В 88-ата минута Руи Мота взе решение да смени Диниш Алмейна с Оливие Вердон, което доведе до бурна реакция от страна на централния бранител на „орлите“.

В първата минута на продължението Матеус Машадо падна в наказателното поле, но дузпа не се стигна. Последва контраатака на домакините, при която Педро Наресе извърши нарушение за жълт картон.

В третата минута на продължението Станислав Иванов стреля опасно, но шутът му бе блокиран. Последваха удари на Кайо Видал и Сон, но и те бяха блокирани.