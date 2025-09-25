„Малка Мис и Малък Мистър България 2025“ – втората вечер е посветена на талантите!

След феерията от красота, усмивки и блясък, които откриха големия финал на „Малка Мис и Малък Мистър България 2025“, сега прожекторите се насочват към талантите на децата.

На 27 септември от 20:00 ч., в ефира на „Вечните песни на България“ с водещ Владислав Славов, зрителите ще станат свидетели на една различна и още по-вълнуваща част от конкурса.

Малките участници няма да дефилират само с красота, а ще докажат, че в себе си носят и талант, вдъхновение и мечти. Ще видим най-обещаващите млади певци, танцьори, актьори и артисти, които превръщат сцената в празник на детската енергия и креативност.

„За мен този конкурс е много повече от състезание по красота – той е празник на българските деца. Те показват, че са талантливи, смели и готови да мечтаят. Втората вечер е специална, защото на сцената ще изгрее истинският талант на България,“ споделя водещият Владислав Славов.

Финалът на „Малка Мис и Малък Мистър България 2025“ се излъчва в три поредни седмици, а втората вечер е истинският празник на изкуството и младите дарования на страната.

Не пропускайте – 27 септември, 20:00 ч. – „Вечните песни на България“ по Евроком!