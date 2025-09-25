Мария Атанасова – първата жена пилот у нас, увековечена с паметник в родното ѝ село Калековец

Паметник на Мария Атанасова – първата българка, станала пилот, беше официално открит в пловдивското село Калековец, където тя е родена и израснала. Скулптурата се издига в центъра на селото и отдава почит на една от най-впечатляващите фигури в историята на българската авиация.
Атанасова придобива световна известност през 1965 година, когато успешно приземява пътнически самолет с 73 души на борда на летище „Хийтроу“ в Лондон, въпреки екстремни метеорологични условия. Машината е била от най-големите за времето си, а реакцията ѝ печели възхищението на световната авиационна общност.
Нейните думи след подвига остават запомнени и до днес:
„Първите остават първи и се помнят цял живот.“
Световните медии разказват за подвига ѝ само часове след приземяването. Името на Мария Атанасова обикаля света, а интересът към нея расте стремглаво. Журналисти настояват за лична среща, за да се уверят, че наистина жена е пилотирала огромния пътнически самолет. Организиран е дори демонстративен полет, за да докаже уменията си, разказва нейната племенница Милена Панова.
Мария Атанасова е четвърто дете в семейството, а още от малка наблюдавала с възхита самолетите, излитащи от близката авиобаза „Граф Игнатиево“. Мечтата ѝ я отвежда във Военновъздушното училище, а по-късно – и в гражданската авиация, където служи повече от 20 години. Натрупала е 13 999 летателни часа – внушително постижение за всеки пилот.
След края на кариерата си в авиацията, Атанасова става депутат в Петото Народно събрание. И там впечатлява – отказва се от депутатската си заплата, оставайки вярна на принципите си.
За да увековечат паметта ѝ, жителите на Калековец сами събрали средства за издигането на паметник. В кампанията се включили и местни бизнеси.
Той обяви, че ще настоява името ѝ да бъде вписано като почетен гражданин на община Марица, а съвсем скоро централният площад в Калековец ще носи нейното име.