Мария Атанасова – първата жена пилот у нас, увековечена с паметник в родното ѝ село Калековец

Паметник на Мария Атанасова – първата българка, станала пилот, беше официално открит в пловдивското село Калековец, където тя е родена и израснала. Скулптурата се издига в центъра на селото и отдава почит на една от най-впечатляващите фигури в историята на българската авиация.

Атанасова придобива световна известност през 1965 година, когато успешно приземява пътнически самолет с 73 души на борда на летище „Хийтроу“ в Лондон, въпреки екстремни метеорологични условия. Машината е била от най-големите за времето си, а реакцията ѝ печели възхищението на световната авиационна общност.

Нейните думи след подвига остават запомнени и до днес:

„Първите остават първи и се помнят цял живот.“

„В момента, в който тя иска разрешение за кацане и в командния пункт на „Хийтроу“ чуват женска реч, те не могат да повярват и се чудят какво става. Никой не вярва, че жена пилотира самолет от тежък тип, пътнически самолет. За първи път”, припомня Йорданка Хаджийска.

Световните медии разказват за подвига ѝ само часове след приземяването. Името на Мария Атанасова обикаля света, а интересът към нея расте стремглаво. Журналисти настояват за лична среща, за да се уверят, че наистина жена е пилотирала огромния пътнически самолет. Организиран е дори демонстративен полет, за да докаже уменията си, разказва нейната племенница Милена Панова.

„Стана много известна по целия свят, защото всички таблоиди на първа страница писаха, че това е първата жена в света командир на голям пътнически самолет. Даже разпространиха картички с нейна снимка и на английски беше написано, че това е Мария Атанасова”, спомня си Милена Панова.

„Това е прецедент за времето си. В дъжд, в сняг, с един двигател е приземявала самолети. Просто уникален човек!”, категорична е Йорданка Хаджийска.



Мария Атанасова е четвърто дете в семейството, а още от малка наблюдавала с възхита самолетите, излитащи от близката авиобаза „Граф Игнатиево“. Мечтата ѝ я отвежда във Военновъздушното училище, а по-късно – и в гражданската авиация, където служи повече от 20 години. Натрупала е 13 999 летателни часа – внушително постижение за всеки пилот.

След края на кариерата си в авиацията, Атанасова става депутат в Петото Народно събрание. И там впечатлява – отказва се от депутатската си заплата, оставайки вярна на принципите си.

„Заплатата като депутат ѝ беше 250 лева. Казах ѝ, че щом ѝ ги дават, да си ги вземе. Отговори „Какво съм направила, че ще ги вземам?” и нито една заплата не взе. Така си останаха за държавата”, казва племенницата на първата жена пилот у нас.

За да увековечат паметта ѝ, жителите на Калековец сами събрали средства за издигането на паметник. В кампанията се включили и местни бизнеси.

„Всички откликнаха – пенсионери, млади, стари. Обединени от уважението към Мария Атанасова, направихме това възможно“, разказа кметът на селото Георги Вълков.

Той обяви, че ще настоява името ѝ да бъде вписано като почетен гражданин на община Марица, а съвсем скоро централният площад в Калековец ще носи нейното име.