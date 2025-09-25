Мирчев РАЗКРИ: Ето къде се намира Пеевски по време на протеста

Съпредседателите на „Да, България“ Божидар Божанов и Ивайло Мирчев изпратиха сигнал до КОНПИ, НАП и прокуратурата за сериозни разминавания между декларираните доходи на Делян Пеевски и отчетите на неговите фирми.

Основните твърдения

Според анализа на „Да, България“:

в периода 2017–2024 г. дружествата на Пеевски са начислили дивиденти за 49,5 млн. лв. ,

дружествата на Пеевски са начислили дивиденти за , изплатили са до 26 млн. лв. ,

, а пред КОНПИ той е декларирал доходи от дивиденти за над 157,6 млн. лв.

Освен това, за периода 2022–2023 г. не е разпределян дивидент, въпреки направени значителни разходи, а наличностите в банковите сметки остават почти непроменени – около 4 млн. лв.

Цитати от съпредседателите

Божидар Божанов подчерта:

„Пеевски е декларирал повече дивиденти, отколкото неговите фирми му изплащат. Тези несъответствия може да са от пране на пари, от неплатени данъци. Институциите следва да проверят всичко това… Някой трябва да измисли нова математика, за да докаже, че Пеевски е чист.“

Ивайло Мирчев допълни, че Пеевски не се е появил на протеста в София, защото „преди няколко часа е отлетял за Дубай, а уж трябва да е сред хората“.

Фирмите и собствеността

В Търговския регистър Пеевски фигурира като едноличен собственик на „ИНТРЪСТ ЕАД“ и „ИНТ ЕООД“ .

и . В международната база Open Corporates е отбелязано участието му в G NED Ltd. във Великобритания, където обаче той е санкционирано лице.

Искания към институциите

От „Да, България“ настояват: