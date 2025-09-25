Мирчев РАЗКРИ: Ето къде се намира Пеевски по време на протеста

Съпредседателите на „Да, България“ Божидар Божанов и Ивайло Мирчев изпратиха сигнал до КОНПИ, НАП и прокуратурата за сериозни разминавания между декларираните доходи на Делян Пеевски и отчетите на неговите фирми.
Основните твърдения
Според анализа на „Да, България“:
в периода 2017–2024 г. дружествата на Пеевски са начислили дивиденти за 49,5 млн. лв.,
изплатили са до 26 млн. лв.,
а пред КОНПИ той е декларирал доходи от дивиденти за над 157,6 млн. лв.
Освен това, за периода 2022–2023 г. не е разпределян дивидент, въпреки направени значителни разходи, а наличностите в банковите сметки остават почти непроменени – около 4 млн. лв.
Цитати от съпредседателите
Божидар Божанов подчерта:
Ивайло Мирчев допълни, че Пеевски не се е появил на протеста в София, защото „преди няколко часа е отлетял за Дубай, а уж трябва да е сред хората“.
Фирмите и собствеността
В Търговския регистър Пеевски фигурира като едноличен собственик на „ИНТРЪСТ ЕАД“ и „ИНТ ЕООД“.
В международната база Open Corporates е отбелязано участието му в G NED Ltd. във Великобритания, където обаче той е санкционирано лице.
Искания към институциите
От „Да, България“ настояват:
КОНПИ – да провери съответствието между имущество, разходи и законни източници, и при нужда да предприеме действия за отнемане.
НАП – да верифицира декларираните доходи от дивиденти и наеми спрямо отчетените данни и да предприеме мерки при нарушения.
Прокуратурата – да извърши проверка за евентуално пране на пари, укриване на данъци и други престъпления по глава VII от НК.
