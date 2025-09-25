НА ЖИВО
          MOL и хърватската Janaf в спор относно капацитета на Адриатическия тръбопровод за доставка на петрол

          Снимка: seenews.com
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Унгарската петролна група MOL съобщи, че новите тестове на Адриатическия тръбопровод, извършени съвместно с хърватския оператор Janaf, все още не са потвърдили, че тръбопроводът може да осигури достатъчно количество петрол за Унгария и Словакия.

          Унгария и Словакия са двете страни членки на ЕС, които все още зависят предимно от руски петрол, доставян по тръбопровода „Дружба“, и са заинтересовани да продължат да получават доставки от Русия, въпреки усилията на ЕС за диверсификация на доставките. Адриатическият тръбопровод би бил ключовият алтернативен маршрут за пренос на петрол, предаде „Ройтерс“.

          Janaf отхвърли твърденията на MOL, свързани с тестването на капацитета на тръбопровода, и заяви, че е „подготвена, както в техническо, организационно, така и в всяко друго отношение, да покрие общата годишна нужда от суров петрол на унгарските и словашките рафинерии на MOL Group“.

          Компанията поясни, че е тествала капацитета на тръбопровода в участъка от терминала в Сисак до унгарската граница през септември.

          „JANAF отхвърля категорично твърденията, според които компанията не би могла да задоволи годишните нужди от суров нефт на двете рафинерии на MOL Group в Централна Европа“, каза тя.

          MOL реализира големи печалби от по-евтиния руски суров нефт „Урал“, а Унгария също се възползва от това, като налага специален данък върху MOL. Общият капацитет на двете основни рафинерии на MOL в Унгария и Словакия е 14,2 милиона тона, а голяма част от него се транспортира чрез „Дружба“.

          Janaf подробно описа резултатите от три теста, проведени с MOL. Тя заяви, че по време на третия тест, проведен между 22 и 24 септември, потоците са били намалени по искане на MOL.

          „Единствената причина за намаления поток беше прякото искане на MOL Group и от страна на JANAF не е имало пречки за постигане на планирания поток“, каза компанията.

          MOL посочи по-рано, че по време на тестовете от миналата седмица тръбопроводът не е могъл да работи с достатъчен капацитет за повече от един до два часа, защото е имало технически проблеми.

          Спорът възниква, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви на 22 септември, че планира да се обади на унгарския премиер Виктор Орбан, за да го призове да спре да купува руски петрол, като част от по-широка кампания за натиск върху съюзниците от НАТО да прекратят енергийните си връзки с Москва.

          MOL и унгарското правителство, което поддържа близки отношения с Москва, многократно са изразявали съмнения дали Адриатическият тръбопровод би могъл да доставя достатъчно петрол, ако доставките по „Дружба“ бъдат напълно преустановени.

