Мощно земестресение разтърси Венецуела

Силен трус с магнитуд 6,3 разтърси северозападната част на Венецуела късно вечерта, часове след друг земен трус със сходна сила в същия район. Земетресението бе усетено чак в столицата Каракас и предизвика паника сред хората, но властите увериха, че няма значителни щети и заплаха от цунами.

Епицентърът е бил на 14 км дълбочина, на около 27 км от нефтения град Мене Гранде в щата Зулия. Трусът e усетeн в Каракас, на над 600 км разстояние, и накара жителите да напуснат домовете си.

По-рано през деня районът бе разтърсен от друго земетресение с магнитуд 6,2, почувствано и в Колумбия, както и на островите Аруба, Кюрасао и Бонер.

Вътрешният министър Диосдадо Кабельо заяви, че трусът е преминал „без значими структурни щети“.

Няма данни за жертви или сериозни разрушения.

Венецуела е разположена в сеизмично активна зона, но силни земетресения са сравнително редки. Последната голяма трагедия е от 1997 г., когато 73 души загинаха при трус в щата Сукре. През 1976 г. Каракас бе ударен от разрушително земетресение, при което загинаха близо 300 души.