Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев предупреди, че Москва разполага с оръжие, срещу което „бомбоубежището не помага“.

Повод за коментара му са думите на украинския президент Володимир Зеленски, който заяви, че в Кремъл трябва да знаят къде се намира убежището, за да се скрият, когато Украйна използва далекобойно американско оръжие.

„Киевският наркоман заяви, че в Кремъл трябва да знаят къде се намира бомбоубежището, за да се скрият, когато той използва далекобойно американско оръжие. Уродът трябва да знае друго: Русия може да приложи такова оръжие, от което бомбоубежището няма да помогне. И американците трябва да помнят това,“ коментира Медведев.

Изявлението беше публикувано в канала на Медведев в социалната мрежа MAX.