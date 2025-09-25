МОСКВА ИЗРИГНА: Може да приложим оръжие, от което и бомбоубежището няма да ви спаси!

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев предупреди, че Москва разполага с оръжие, срещу което „бомбоубежището не помага“.
- Реклама -
Повод за коментара му са думите на украинския президент Володимир Зеленски, който заяви, че в Кремъл трябва да знаят къде се намира убежището, за да се скрият, когато Украйна използва далекобойно американско оръжие.
Изявлението беше публикувано в канала на Медведев в социалната мрежа MAX.
Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев предупреди, че Москва разполага с оръжие, срещу което „бомбоубежището не помага“.
- Реклама -
Повод за коментара му са думите на украинския президент Володимир Зеленски, който заяви, че в Кремъл трябва да знаят къде се намира убежището, за да се скрият, когато Украйна използва далекобойно американско оръжие.
Изявлението беше публикувано в канала на Медведев в социалната мрежа MAX.