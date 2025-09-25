НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 25.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          МОСКВА ИЗРИГНА: Може да приложим оръжие, от което и бомбоубежището няма да ви спаси!

          0
          0
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев предупреди, че Москва разполага с оръжие, срещу което „бомбоубежището не помага“.

          - Реклама -

          Повод за коментара му са думите на украинския президент Володимир Зеленски, който заяви, че в Кремъл трябва да знаят къде се намира убежището, за да се скрият, когато Украйна използва далекобойно американско оръжие.

          „Киевският наркоман заяви, че в Кремъл трябва да знаят къде се намира бомбоубежището, за да се скрият, когато той използва далекобойно американско оръжие. Уродът трябва да знае друго: Русия може да приложи такова оръжие, от което бомбоубежището няма да помогне. И американците трябва да помнят това,“ коментира Медведев.

          Изявлението беше публикувано в канала на Медведев в социалната мрежа MAX.

          Зеленски: Тази лудост продължава, защото… Зеленски: Тази лудост продължава, защото…

          Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев предупреди, че Москва разполага с оръжие, срещу което „бомбоубежището не помага“.

          - Реклама -

          Повод за коментара му са думите на украинския президент Володимир Зеленски, който заяви, че в Кремъл трябва да знаят къде се намира убежището, за да се скрият, когато Украйна използва далекобойно американско оръжие.

          „Киевският наркоман заяви, че в Кремъл трябва да знаят къде се намира бомбоубежището, за да се скрият, когато той използва далекобойно американско оръжие. Уродът трябва да знае друго: Русия може да приложи такова оръжие, от което бомбоубежището няма да помогне. И американците трябва да помнят това,“ коментира Медведев.

          Изявлението беше публикувано в канала на Медведев в социалната мрежа MAX.

          Зеленски: Тази лудост продължава, защото… Зеленски: Тази лудост продължава, защото…

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Фермерите алармират: Безмитен внос от Молдова заплашва българските плодове и зеленчуци

          Новинарски Екип -
          Заплаха за родното производство – плодове и зеленчуци от Молдова могат скоро да залеят българския пазар, след като Европейският съюз реши да премахне митата
          Общество

          Спасиха 2-годишно мече в безпомощно състояние

          Антония Лазарова -
          Сигналът е подаден на телефон 112 около 19:00 ч. на 24 септември. Животното е било забелязано в река между селата Смилян и Кошница, в община Смолян
          Общество

          Невероятно: Откриха гроб на християнски мъченик с обърнат череп на Перперикон

          Никола Павлов -
          Археолозите на Перперикон разкриха каменен саркофаг с костни останки, за които се предполага, че принадлежат на християнски мъченик. Находката е открита в некропола на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions