Невероятно: Откриха гроб на християнски мъченик с обърнат череп на Перперикон

Археолозите на Перперикон разкриха каменен саркофаг с костни останки, за които се предполага, че принадлежат на християнски мъченик. Находката е открита в некропола на Южния квартал, в близост до голямата базилика.
Хипотеза на учените
Според научните аналогии, през V–VI век се оформят култовете към християнските мъченици.
„Неговите кости са били съхранявани някъде другаде и в един момент в началото на VI век е направена гробницата, където те са били погребани“, обясни проф. Николай Овчаров.
Това съвпада с периода на утвърждаване на християнството в Перперикон, когато е изградена голямата базилика и около нея са полагани останките на мъченици.
Детайли от проучването
Археологът Милен Камарев описва анатомични размествания в саркофага:
тазът е изместен с около 30 см нагоре;
пръстите на краката са подредени в редица;
единственото запазено ребро е извън лакътната кост;
черепът е обърнат обратно.
Контекст
До момента в Южния квартал на Перперикон са открити над 310 гроба.
Археологическите проучвания в района ще продължат още две седмици.
