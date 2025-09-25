НА ЖИВО
          - Реклама -
          Невероятно: Откриха гроб на християнски мъченик с обърнат череп на Перперикон

          Археолозите на Перперикон разкриха каменен саркофаг с костни останки, за които се предполага, че принадлежат на християнски мъченик. Находката е открита в некропола на Южния квартал, в близост до голямата базилика.

          Хипотеза на учените

          • Според научните аналогии, през V–VI век се оформят култовете към християнските мъченици.
          • „Неговите кости са били съхранявани някъде другаде и в един момент в началото на VI век е направена гробницата, където те са били погребани“, обясни проф. Николай Овчаров.
          • Това съвпада с периода на утвърждаване на християнството в Перперикон, когато е изградена голямата базилика и около нея са полагани останките на мъченици.
          Детайли от проучването

          Археологът Милен Камарев описва анатомични размествания в саркофага:

          • тазът е изместен с около 30 см нагоре;
          • пръстите на краката са подредени в редица;
          • единственото запазено ребро е извън лакътната кост;
          • черепът е обърнат обратно.

          „След като бъдат вдигнати костните останки, може да бъде определено дали върху тях има някакви следи от отсичане или рязане, но оставяме последната дума на антрополозите“, уточни Камарев.

          Контекст

          • До момента в Южния квартал на Перперикон са открити над 310 гроба.
          • Археологическите проучвания в района ще продължат още две седмици.
          - Реклама -

          Общество

          Ще бъдат обсъдени предложения за нови професионални квалификации за педагозите

          Новинарски Екип -
          Държавата в търсене на решение за проблема с недостига на специалисти в яслите и детските градини.
          Политика

          Подробности за проваления кворум в Народното събрание

          Камелия Григорова -
          Парламентът за втори пореден ден блокира работа заради липса на кворум. Председателят на НС Наталия Киселова закри заседанието с думите: „Виждам, че има кворум,...
          Общество

          ИПБ за средната скорост: Хиляди нарушения, а нито един санкциониран

          Антония Лазарова -
          Институтът за пътна безопасност (ИПБ) алармира, че въпреки многократните съобщения за хиляди установени нарушения, към момента в България няма

