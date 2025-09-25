НА ЖИВО
          Начало България Политика

          НОВ ПРОВАЛ: Парламентът и днес няма да работи заради липса на кворум

          Снимка: БГНЕС
          Само 104 народни представители се регистрираха в началото на днешния парламентарен ден, което отново постави под въпрос провеждането на пленарното заседание. Ситуацията повтаря вчерашния провал, когато заради липса на кворум изобщо не се стигна до работа.

          Още миналия месец партия „Възраждане“ заяви, че ще бойкотира заседанията, освен ако не бъдат разгледани техни законопроекти или вот на недоверие. Този път обаче към бойкота се присъединиха и останалите опозиционни формации – ПП-ДБ, МЕЧ, „Величие“ и АПС, които също не се регистрираха.

          Отсъствия бяха отчетени и сред депутатите на ГЕРБ и БСП.

          След кратка почивка председателят на Народното събрание Наталия Киселова официално закри заседанието.

          Още миналия месец партия „Възраждане“ заяви, че ще бойкотира заседанията, освен ако не бъдат разгледани техни законопроекти или вот на недоверие. Този път обаче към бойкота се присъединиха и останалите опозиционни формации – ПП-ДБ, МЕЧ, „Величие“ и АПС, които също не се регистрираха.

          Отсъствия бяха отчетени и сред депутатите на ГЕРБ и БСП.

          След кратка почивка председателят на Народното събрание Наталия Киселова официално закри заседанието.

