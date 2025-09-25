НА ЖИВО
          Нова въздушна заплаха: Дронове блокираха второ летище в Дания

          Снимка: Reuters
          Летището на датския град Олборг, използвано както за граждански, така и за военни полети, беше затворено за няколко часа заради навлизане на дронове във въздушното пространство, съобщи полицията.

          Инцидентът се случи само два дни след като летището в Копенхаген също преустанови работа за четири часа заради подобна дронова активност – случай, определен от властите като най-сериозната атака срещу критична инфраструктура в Дания досега.

          Според полицията в Северна Ютландия край Олборг са забелязани повече от един дрон, летели с включени светлини от около 21:45 ч. в сряда до 00:55 ч. в четвъртък. Опитите да бъдат свалени са били неуспешни, а операторите им все още не са установени.

          Заради инцидента Евроконтрол наложи временно спиране на всички полети до 04:00 ч. по Гринуич. Три полета бяха пренасочени към други летища.

          Властите потвърдиха, че няма опасност за пътниците, но случаят се разследва съвместно от полицията, разузнаването и въоръжените сили.

          Междувременно дронове са били забелязани и край летищата в Есберг, Сьондерборг и Скридструп, където е базирана датската авиация с изтребители F-16 и F-35.

          Засега няма потвърдена връзка между инцидентите в Дания и подобните случаи в други европейски държави.

          4 КОМЕНТАРА

          2. То и над Австралия и Боливия вече летят… Край руснаците са навсякъде… Ужас от нагласени провокации…. 😂
            Деца от някоя детска градина ще измислят по-реални истории….
            Никой ли не се замисля, че от зор да подпалят война изродите от Брюксел ще подпалят всичко…

