Нова въздушна заплаха: Дронове блокираха второ летище в Дания

Летището на датския град Олборг, използвано както за граждански, така и за военни полети, беше затворено за няколко часа заради навлизане на дронове във въздушното пространство, съобщи полицията.
Инцидентът се случи само два дни след като летището в Копенхаген също преустанови работа за четири часа заради подобна дронова активност – случай, определен от властите като най-сериозната атака срещу критична инфраструктура в Дания досега.
Според полицията в Северна Ютландия край Олборг са забелязани повече от един дрон, летели с включени светлини от около 21:45 ч. в сряда до 00:55 ч. в четвъртък. Опитите да бъдат свалени са били неуспешни, а операторите им все още не са установени.
Заради инцидента Евроконтрол наложи временно спиране на всички полети до 04:00 ч. по Гринуич. Три полета бяха пренасочени към други летища.
Властите потвърдиха, че няма опасност за пътниците, но случаят се разследва съвместно от полицията, разузнаването и въоръжените сили.
Междувременно дронове са били забелязани и край летищата в Есберг, Сьондерборг и Скридструп, където е базирана датската авиация с изтребители F-16 и F-35.
Засега няма потвърдена връзка между инцидентите в Дания и подобните случаи в други европейски държави.
Путин е виновен 🤣🤣🤣
То и над Австралия и Боливия вече летят… Край руснаците са навсякъде… Ужас от нагласени провокации…. 😂
Деца от някоя детска градина ще измислят по-реални истории….
Никой ли не се замисля, че от зор да подпалят война изродите от Брюксел ще подпалят всичко…
Путин е виновен😂😂😂😂
Ша сдават.Гренландия……..