ОФИЦИАЛНО: Бивш президент на Франция влиза в затвора заради пари от Кадафи

Бившият френски президент Никола Саркози, който вече е бил осъждан в два отделни случая и е лишен от най-високото френско отличие, получи нова присъда.

Последната присъда

Съд в Париж осъди 70-годишния бивш държавен глава на пет години лишаване от свобода по обвинения за криминален заговор във връзка с твърдения, че е приел незаконно финансиране за президентската си кампания през 2007 г. от покойния либийски диктатор Муамар Кадафи, предаде АФП.

Контекст