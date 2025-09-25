ОФИЦИАЛНО: Бивш президент на Франция влиза в затвора заради пари от Кадафи

Бившият френски президент Никола Саркози, който вече е бил осъждан в два отделни случая и е лишен от най-високото френско отличие, получи нова присъда.
- Реклама -
Последната присъда
Съд в Париж осъди 70-годишния бивш държавен глава на пет години лишаване от свобода по обвинения за криминален заговор във връзка с твърдения, че е приел незаконно финансиране за президентската си кампания през 2007 г. от покойния либийски диктатор Муамар Кадафи, предаде АФП.
Контекст
Саркози беше президент на Франция в периода 2007–2012 г.
Той категорично отрича всички обвинения.
Новата присъда е последният удар в дългата поредица от юридически проблеми за бившия лидер от десницата.
Бившият френски президент Никола Саркози, който вече е бил осъждан в два отделни случая и е лишен от най-високото френско отличие, получи нова присъда.
- Реклама -
Последната присъда
Съд в Париж осъди 70-годишния бивш държавен глава на пет години лишаване от свобода по обвинения за криминален заговор във връзка с твърдения, че е приел незаконно финансиране за президентската си кампания през 2007 г. от покойния либийски диктатор Муамар Кадафи, предаде АФП.
Контекст
Саркози беше президент на Франция в периода 2007–2012 г.
Той категорично отрича всички обвинения.
Новата присъда е последният удар в дългата поредица от юридически проблеми за бившия лидер от десницата.
Наигра се най- после!
Nik Savich Батаутролалъжлив!
Скоро и Макрон ,който спи с мъж.
Че гроб не му ли плащаха от Германия?
Не влиза
Още не е сигурно
И настоящия, и той е за там.