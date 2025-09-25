НА ЖИВО
          ОФИЦИАЛНО: Бивш президент на Франция влиза в затвора заради пари от Кадафи

          6
          238
          Снимка: Wikimedia Commons
          Бившият френски президент Никола Саркози, който вече е бил осъждан в два отделни случая и е лишен от най-високото френско отличие, получи нова присъда.

          Последната присъда

          Съд в Париж осъди 70-годишния бивш държавен глава на пет години лишаване от свобода по обвинения за криминален заговор във връзка с твърдения, че е приел незаконно финансиране за президентската си кампания през 2007 г. от покойния либийски диктатор Муамар Кадафи, предаде АФП.

          Почина Зиад Такиедин – ключов свидетел по делото срещу Никола Саркози Почина Зиад Такиедин – ключов свидетел по делото срещу Никола Саркози

          Контекст

          • Саркози беше президент на Франция в периода 2007–2012 г.
          • Той категорично отрича всички обвинения.
          • Новата присъда е последният удар в дългата поредица от юридически проблеми за бившия лидер от десницата.
          ВИНОВЕН: Осъдиха бивш президент на Франция заради финансиране от Либия ВИНОВЕН: Осъдиха бивш президент на Франция заради финансиране от Либия

