      четвъртък, 25.09.25
          Оформиха се окончателните треньорски рокади в отборите на ЦСКА

          Валентин Илиев поема втория тим на "армейците", а Даниел Моралес ще ръководи третата формация

          Снимка: topsport.bg
          След назначението на Христо Янев и неговия щаб начело на първия тим на ЦСКА, Валентин Илиев ще продължи начело на втория отбор на „армейците“. В неговия екип влизат помощник-треньорът Любен Любенов, анализаторите Павел Тошков и Христо Видинов, треньор на вратарите е Ивайло Иванов, а за кондиционната подготовка отговаря Костадин Джоргов.

          Промяна настъпи в треньорския щаб на ЦСКА III. За старши треньор на тима е назначен Даниел Моралес, който заменя Румен Трифонов. В екипа на Моралес влизат помощник-треньорът Христо Захариев и треньорът на вратарите Емил Михайлов.

          От клуба пожелаха успех на треньорските екипи на различните „армейски“ формации.

