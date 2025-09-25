Огнищата в блатата край Плевен продължават да тлеят, РИОСВ забрани запръстяването заради „Натура 2000“

Продължават да тлеят локалните огнища в Дисевишките блата край Плевен, които попадат в защитената зона „Натура 2000“, предаде БНР.

- Реклама -

Тлеещите пожари не могат да бъдат овладени с обичайните противопожарни методи, стана ясно на среща на кметовете с областния управител Мартин Мачев.

Община Плевен обяви готовност да пристъпи към запръстяване на огнищата, но Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) отказа да даде разрешение.

„Консултирано е и с дирекцията в министерството, тук не може да бъде разрешено запръстяване, тъй като ще се унищожи местообитанието, което е предмет на опазване в тази зона на „Натура 2000“. И конкретно на това място, където са възникнали пожари, има картирано такова местообитание. Трябва да се намерят алтернативни начини за гасене на пожара,“ заяви директорът на РИОСВ – Плевен, инж. Зорница Йоткова.

По-рано през деня мобилната станция в село Ясен отчете повишени фини прахови частици в резултат на тлеещите огнища.

Междувременно районният прокурор Владимир Радоев разпореди трети оглед на терена, като разследването продължава и не се изключва версията за умишлен палеж.