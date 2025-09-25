Огнищата в блатата край Плевен продължават да тлеят, РИОСВ забрани запръстяването заради „Натура 2000“

Продължават да тлеят локалните огнища в Дисевишките блата край Плевен, които попадат в защитената зона „Натура 2000“, предаде БНР.
Тлеещите пожари не могат да бъдат овладени с обичайните противопожарни методи, стана ясно на среща на кметовете с областния управител Мартин Мачев.
Община Плевен обяви готовност да пристъпи към запръстяване на огнищата, но Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) отказа да даде разрешение.
По-рано през деня мобилната станция в село Ясен отчете повишени фини прахови частици в резултат на тлеещите огнища.
Междувременно районният прокурор Владимир Радоев разпореди трети оглед на терена, като разследването продължава и не се изключва версията за умишлен палеж.
- Реклама -
