ООН иска разследване за дронови атаки срещу хуманитарна флотилия за Газа

ООН призова за независимо разследване на твърдения за дронови атаки срещу флотилията Global Sumud, превозваща хуманитарна помощ за Газа – инцидент, който накара Италия и Испания да изпратят военни кораби за подкрепа.

Флотилията съобщи за повече от дузина експлозии край корабите ѝ в близост до гръцките брегове и обвини Израел.

„Всеки, отговорен за тези нарушения, трябва да бъде подведен под отговорност. Необходимо е независимо, безпристрастно и задълбочено разследване,“ заяви говорителят на Службата за правата на човека към ООН Тамийн ал-Хийтан.

Флотилията потегли от Барселона по-рано този месец с цел да пробие израелската блокада на Газа и да достави помощ в анклава, където според ООН цивилното население гладува вследствие на израелската военна офанзива.

Израел вече спря два предишни опита на активисти да достигнат до Газа през юни и юли и заяви, че и този път няма да позволи преминаването.

„Това е активна бойна зона под законосъобразна морска блокада. Ако намеренията им са искрени, те трябва да предадат помощта в близкото пристанище Ашкелон, откъдето тя може бързо да бъде доставена в Газа по ненасилствен начин,“ каза говорителят на израелското външно министерство Орен Марморщайн пред АФП.

В последващо изявление в X израелското външно министерство уточни, че флотилията може да разтовари пратките и „във всяко пристанище в съседна държава извън Израел“, откъдето те ще бъдат транспортирани до Газа.