ООН иска разследване за дронови атаки срещу хуманитарна флотилия за Газа

ООН призова за независимо разследване на твърдения за дронови атаки срещу флотилията Global Sumud, превозваща хуманитарна помощ за Газа – инцидент, който накара Италия и Испания да изпратят военни кораби за подкрепа.
Флотилията съобщи за повече от дузина експлозии край корабите ѝ в близост до гръцките брегове и обвини Израел.
Флотилията потегли от Барселона по-рано този месец с цел да пробие израелската блокада на Газа и да достави помощ в анклава, където според ООН цивилното население гладува вследствие на израелската военна офанзива.
Израел вече спря два предишни опита на активисти да достигнат до Газа през юни и юли и заяви, че и този път няма да позволи преминаването.
В последващо изявление в X израелското външно министерство уточни, че флотилията може да разтовари пратките и „във всяко пристанище в съседна държава извън Израел“, откъдето те ще бъдат транспортирани до Газа.
