НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 25.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Паяка оплете Хетафе в мрежите си

          Хулиан Алварес реализира 3 гола в полза на Атлетико Мадрид, а за "дюшекчиите" предстои градско дерби срещу Реал Мадрид

          0
          20
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Атлетико Мадрид постигна драматична победа с 3:2 над Райо Валекано в двубой от шестия кръг на Ла Лига. На „дюшекчиите“ им се наложи да правят обрат у дома, а в герой се превърна Хулиан Алварес със своя хеттрик. За гостите точни бяха Пеп Чаравия и Алваро Гарсия. 

          - Реклама -

          Възпитаниците на Диего Симеоне събраха 9 точки и заемат осмо място във временното класиране, докато Райо е 14-и с пет пункта. 

          Домакините взеха преднина още след четвърт час, но Чаравия изравни в добавеното време на първото полувреме. В 77-ата минута Райо стигна до пълен обрат чрез Алваро Гарсия. 

          В крайна сметка Атлетико изравни три минути по-късно с второто попадение на Алварес. Паяка оформи крайното 3:2 в 88-та минута. Столичаните загряха за предстоящата битка с Реал Мадрид, от който нямат шампионатна загуба вече три години. 

          Резултатите в Ла Лига от 24 септември 

          Хетефе – Алавес 1:1

          Атлетико Мадрид – Райо Валекано 3:2

          Реал Сосиедад – Майорка 1:0

          Атлетико Мадрид постигна драматична победа с 3:2 над Райо Валекано в двубой от шестия кръг на Ла Лига. На „дюшекчиите“ им се наложи да правят обрат у дома, а в герой се превърна Хулиан Алварес със своя хеттрик. За гостите точни бяха Пеп Чаравия и Алваро Гарсия. 

          - Реклама -

          Възпитаниците на Диего Симеоне събраха 9 точки и заемат осмо място във временното класиране, докато Райо е 14-и с пет пункта. 

          Домакините взеха преднина още след четвърт час, но Чаравия изравни в добавеното време на първото полувреме. В 77-ата минута Райо стигна до пълен обрат чрез Алваро Гарсия. 

          В крайна сметка Атлетико изравни три минути по-късно с второто попадение на Алварес. Паяка оформи крайното 3:2 в 88-та минута. Столичаните загряха за предстоящата битка с Реал Мадрид, от който нямат шампионатна загуба вече три години. 

          Резултатите в Ла Лига от 24 септември 

          Хетефе – Алавес 1:1

          Атлетико Мадрид – Райо Валекано 3:2

          Реал Сосиедад – Майорка 1:0

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Ръководството на Локомотив София обясни как ще се продават билетите за мача с ЦСКА

          Николай Минчев -
          Билетите за предстоящото гостуване на ЦСКА на Локомотив (София) в мач от 10-ия кръг на Първа професионална лига ще са в продажба от днес,...
          Футбол

          Без големи мачове в следващия кръг на Карабао Къп

          Николай Минчев -
          Преди няколко часа беше изтеглен жребият за четвъртия кръг на Карабао Къп. Най-тежка изглежда ситуацията с Арсенал и Ливърпул. „Топчиите“ ще премерят сили с...
          Футбол

          Лионел Меси поведе Интер Маями към плейофите в МЛС

          Николай Минчев -
          Легендарният аржентинец – Лионел Меси, изведе Интер Маями до трета поредна победа. „Чаплите“ разбиха Ню Йорк Сити с 4:0 и по този начин си...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions