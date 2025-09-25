Паяка оплете Хетафе в мрежите си

Атлетико Мадрид постигна драматична победа с 3:2 над Райо Валекано в двубой от шестия кръг на Ла Лига. На „дюшекчиите“ им се наложи да правят обрат у дома, а в герой се превърна Хулиан Алварес със своя хеттрик. За гостите точни бяха Пеп Чаравия и Алваро Гарсия.

- Реклама -

Възпитаниците на Диего Симеоне събраха 9 точки и заемат осмо място във временното класиране, докато Райо е 14-и с пет пункта.

Домакините взеха преднина още след четвърт час, но Чаравия изравни в добавеното време на първото полувреме. В 77-ата минута Райо стигна до пълен обрат чрез Алваро Гарсия.

В крайна сметка Атлетико изравни три минути по-късно с второто попадение на Алварес. Паяка оформи крайното 3:2 в 88-та минута. Столичаните загряха за предстоящата битка с Реал Мадрид, от който нямат шампионатна загуба вече три години.

Резултатите в Ла Лига от 24 септември

Хетефе – Алавес 1:1

Атлетико Мадрид – Райо Валекано 3:2

Реал Сосиедад – Майорка 1:0