Пикап кара в насрещното и помете три коли в София

Катастрофа с големи материални щети блокира движението по булевард „Драган Цанков“ в София за няколко часа.

Минути след 23:10 часа в сряда вечерта черен пикап помете три леки автомобила в района на кръстовището с улица „Лъчезар Станчев“.

За щастие при инцидента няма пострадали, но автомобилите са с нанесени сериозни материални щети. По първоначални данни шофьорът на пикапа е карал в насрещното платно. Пътното платно в посока „Младост“ и „Студентски град“ беше затворено.

Инцидентът се случи на по-малко от 100 метра от сградата на столичната „Пътна полиция“.