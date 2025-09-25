НА ЖИВО
          Пикап кара в насрещното и помете три коли в София

          Снимка: БГНЕС архив
          Катастрофа с големи материални щети блокира движението по булевард „Драган Цанков“ в София за няколко часа.

          Минути след 23:10 часа в сряда вечерта черен пикап помете три леки автомобила в района на кръстовището с улица „Лъчезар Станчев“.

          19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал 19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал

          За щастие при инцидента няма пострадали, но автомобилите са с нанесени сериозни материални щети. По първоначални данни шофьорът на пикапа е карал в насрещното платно. Пътното платно в посока „Младост“ и „Студентски град“ беше затворено.

          Инцидентът се случи на по-малко от 100 метра от сградата на столичната „Пътна полиция“.

