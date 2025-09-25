Пикап в насрещното помете три коли до столичния КАТ

Тежка катастрофа без жертви, но с големи материални щети стана късно снощи на метри от сградата на столичния КАТ.

Минути след 23.10 часа в сряда вечерта черен пикап помете три коли на метри от столичния КАТ. Катастрофата е причинила големи материални щети.

Инцидентът затрудни за часове движението по булевард „Драган Цанков“ в София. За щастие нямаше пострадали.

По първоначални данни шофьорът на пикапа е карал в насрещното. Платното в посока „Младост“ и „Студентски град“ беше затворено.