          Пикап в насрещното помете три коли до столичния КАТ

          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Тежка катастрофа без жертви, но с големи материални щети стана късно снощи на метри от сградата на столичния КАТ.

          Минути след 23.10 часа в сряда вечерта черен пикап помете три коли на метри от столичния КАТ. Катастрофата е причинила големи материални щети.

          Инцидентът затрудни за часове движението по булевард „Драган Цанков“ в София. За щастие нямаше пострадали.

          По първоначални данни шофьорът на пикапа е карал в насрещното. Платното в посока „Младост“ и „Студентски град“ беше затворено.

