Питейна вода на улиците в Плевен – дали Бордът ще справи с кризата?

Продължава недоволството в Плевенско заради режима на водата, наложен в областния град. Протестиращите настояват за подмяна на водопреносната мрежа, монтаж на нови измерватели за откриване на най-големите загуби и подмяна на магистралния водопровод.
В сряда Националният борд по водите проведе първото си заседание и набеляза мерки за справяне с кризата. Междувременно NOVA получи сигнали за три аварии – една от тях във Велики Преслав, която вече пети ден не е отстранена. В Плевен по улиците потече питейна вода на две места – до парк „Кайлъка“ и в индустриалната зона. Според зрителите институциите са уведомени.
Борислав Цветанов, подал сигнал за проблема, сподели, че аварията в индустриалната зона не е отстранена вече четири денонощия. „По двете платна течеше вода, вчера отстраниха проблема край парка, но изтекоха хиляди кубици вода, които са ни нужни за оросяване на кладенците. Междувременно водният режим продължава – вода има само три часа сутрин и вечер. От МРРБ обещаха до две седмици ситуацията да се подобри и да няма воден режим през нощта“, каза Цветанов.
Плевенчани смятат, че Националният борд по водите е печелене на време и са категорични, че искат да имат чиста вода с главно „В“. Те настояват за смяна на цялата водопреносна мрежа и са скептични, че бордът ще реши кризата. Освен това заявиха, че в неделя в 17 ч. ще организират нов протест.
В студиото на „Здравей, България“ председателят на Научно-техническия съюз по водно дело и бивш директор на „Водоснабдяване и канализация“ – Пламен Никифоров, препоръча експертно да се определят приоритетите в водоснабдяването, след което бордът да реши кое да бъде финансирано.
Според хидролога Иван Греченлиев водоснабдяването изисква изграждане в дълъг период в годините.
Теодора Пакулева от Българска асоциация по водите oтбеляза, че по кохезионни еврофондове до 2029 г. се очакват 1,3 млрд. лева.
