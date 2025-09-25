НА ЖИВО
      четвъртък, 25.09.25
          ПОБЕДА! Велик обрат изведе България до полуфинал на Световното първенство!

          Снимка: БГНЕС
          Националният отбор на България по волейбол се класира за полуфиналите на Световното първенство във Филипините, след като направи драматичен обрат срещу САЩ и спечели с 3:2 гейма (21:25, 19:25, 25:17, 25:22, 15:13) пред 10 181 зрители в залата SM Mall of Asia в Пасай Сити.

          Така „лъвовете“ попадат в Топ 4 на планетата за първи път от 2010 г. насам. Съперник на полуфинала ще бъде Чехия, която по-рано изненадващо отстрани Иран.

          Как се разви мачът:

          • САЩ започнаха по-силно и поведоха с 2:0 гейма.
          • България върна интригата с категорична трета част (25:17).
          • В четвъртия гейм нашите показаха характер и изравниха след 25:22.
          • Тайбрекът бе истинска драма, но с ключови атаки на Алекс Николов и Георги Татаров, както и стабилна блокада, националите измъкнаха победата с 15:13.
