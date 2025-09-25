ПОБЕДА! Велик обрат изведе България до полуфинал на Световното първенство!

Националният отбор на България по волейбол се класира за полуфиналите на Световното първенство във Филипините, след като направи драматичен обрат срещу САЩ и спечели с 3:2 гейма (21:25, 19:25, 25:17, 25:22, 15:13) пред 10 181 зрители в залата SM Mall of Asia в Пасай Сити.
Така „лъвовете“ попадат в Топ 4 на планетата за първи път от 2010 г. насам. Съперник на полуфинала ще бъде Чехия, която по-рано изненадващо отстрани Иран.
Как се разви мачът:
САЩ започнаха по-силно и поведоха с 2:0 гейма.
България върна интригата с категорична трета част (25:17).
В четвъртия гейм нашите показаха характер и изравниха след 25:22.
Тайбрекът бе истинска драма, но с ключови атаки на Алекс Николов и Георги Татаров, както и стабилна блокада, националите измъкнаха победата с 15:13.
