Подробности за проваления кворум в Народното събрание

Парламентът за втори пореден ден блокира работа заради липса на кворум. Председателят на НС Наталия Киселова закри заседанието с думите: „Виждам, че има кворум, но не се регистрирате. До утре в 9.00 часа.“

За да започне пленарната дейност, са нужни 121 депутати , но тази бройка отново не бе достигната.

В залата се регистрираха едва 104 народни представители – от ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП, ИТН , както и трима независими.

Опозицията – ПП-ДБ, „Възраждане", МЕЧ, „Величие" и АПС , отказа да се регистрира.

Така за два дни народните представители не са работили и един пълен астрономически час.

Липсата на кворум парализира законодателната дейност, като същевременно задълбочава политическото противопоставяне между управляващи и опозиция.