      четвъртък, 25.09.25
          Подробности за проваления кворум в Народното събрание

          Снимка: БГНЕС
          Парламентът за втори пореден ден блокира работа заради липса на кворум. Председателят на НС Наталия Киселова закри заседанието с думите: „Виждам, че има кворум, но не се регистрирате. До утре в 9.00 часа.“

          • За да започне пленарната дейност, са нужни 121 депутати, но тази бройка отново не бе достигната.
          • В залата се регистрираха едва 104 народни представители – от ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП, ИТН, както и трима независими.
          • ОпозициятаПП-ДБ, „Възраждане“, МЕЧ, „Величие“ и АПС, отказа да се регистрира.
          • Така за два дни народните представители не са работили и един пълен астрономически час.

          Липсата на кворум парализира законодателната дейност, като същевременно задълбочава политическото противопоставяне между управляващи и опозиция.

