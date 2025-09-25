Подробности за проваления кворум в Народното събрание

Парламентът за втори пореден ден блокира работа заради липса на кворум. Председателят на НС Наталия Киселова закри заседанието с думите: „Виждам, че има кворум, но не се регистрирате. До утре в 9.00 часа.“
- За да започне пленарната дейност, са нужни 121 депутати, но тази бройка отново не бе достигната.
- В залата се регистрираха едва 104 народни представители – от ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП, ИТН, както и трима независими.
- Опозицията – ПП-ДБ, „Възраждане“, МЕЧ, „Величие“ и АПС, отказа да се регистрира.
- Така за два дни народните представители не са работили и един пълен астрономически час.
Липсата на кворум парализира законодателната дейност, като същевременно задълбочава политическото противопоставяне между управляващи и опозиция.
