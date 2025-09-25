Преди речта си пред ООН: Нетаняху пътува по странен маршрут към САЩ

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е пристигнал в Ню Йорк за сесията на Общото събрание на ООН, като е използвал необичаен въздушен маршрут, съобщи Франс прес.

Заобикаляне на Европа

По данни от публични системи за проследяване на полети самолетът на Нетаняху е преминал през въздушното пространство на Гърция и Италия, след което е направил завой към Гибралтарския проток и оттам е прекосил Атлантическия океан.

Франция е дала разрешение самолетът да премине над нейна територия, но премиерът е избрал по-южния обходен маршрут.

Причина: Международният наказателен съд

Израелски медии твърдят, че решението за промяната е продиктувано от нежеланието да се рискува преминаване през държави, подписали Римския статут на Международния наказателен съд (МНС).

Тези страни по принцип са длъжни да изпълнят заповед за арест, ако се наложи извънредно кацане.

През ноември миналата година МНС издаде заповед за арест срещу Нетаняху и тогавашния министър на отбраната Йоав Галант за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството в ивицата Газа.

Международен натиск

Миналата седмица Испания заяви, че ще подкрепи разследването на МНС и вече е сформирала екип за проучване на предполагаеми нарушения на човешките права в Газа.

Предстоящи срещи

Нетаняху ще произнесе реч пред Общото събрание на ООН в петък. В началото на следващата седмица му предстои среща с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом.