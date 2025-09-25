НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 25.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Преди речта си пред ООН: Нетаняху пътува по странен маршрут към САЩ

          0
          106
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Израелският премиер Бенямин Нетаняху е пристигнал в Ню Йорк за сесията на Общото събрание на ООН, като е използвал необичаен въздушен маршрут, съобщи Франс прес.

          - Реклама -

          Заобикаляне на Европа

          По данни от публични системи за проследяване на полети самолетът на Нетаняху е преминал през въздушното пространство на Гърция и Италия, след което е направил завой към Гибралтарския проток и оттам е прекосил Атлантическия океан.

          Франция е дала разрешение самолетът да премине над нейна територия, но премиерът е избрал по-южния обходен маршрут.

          Нетаняху: Няма да бъде създадена палестинска държава западно от Йордан Нетаняху: Няма да бъде създадена палестинска държава западно от Йордан

          Причина: Международният наказателен съд

          Израелски медии твърдят, че решението за промяната е продиктувано от нежеланието да се рискува преминаване през държави, подписали Римския статут на Международния наказателен съд (МНС).

          Тези страни по принцип са длъжни да изпълнят заповед за арест, ако се наложи извънредно кацане.

          През ноември миналата година МНС издаде заповед за арест срещу Нетаняху и тогавашния министър на отбраната Йоав Галант за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството в ивицата Газа.

          Международен натиск

          Миналата седмица Испания заяви, че ще подкрепи разследването на МНС и вече е сформирала екип за проучване на предполагаеми нарушения на човешките права в Газа.

          САЩ санкционираха съдии и прокурори от Международния наказателен съд заради делата срещу Израел САЩ санкционираха съдии и прокурори от Международния наказателен съд заради делата срещу Израел

          Предстоящи срещи

          Нетаняху ще произнесе реч пред Общото събрание на ООН в петък. В началото на следващата седмица му предстои среща с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом.

          Израелският премиер Бенямин Нетаняху е пристигнал в Ню Йорк за сесията на Общото събрание на ООН, като е използвал необичаен въздушен маршрут, съобщи Франс прес.

          - Реклама -

          Заобикаляне на Европа

          По данни от публични системи за проследяване на полети самолетът на Нетаняху е преминал през въздушното пространство на Гърция и Италия, след което е направил завой към Гибралтарския проток и оттам е прекосил Атлантическия океан.

          Франция е дала разрешение самолетът да премине над нейна територия, но премиерът е избрал по-южния обходен маршрут.

          Нетаняху: Няма да бъде създадена палестинска държава западно от Йордан Нетаняху: Няма да бъде създадена палестинска държава западно от Йордан

          Причина: Международният наказателен съд

          Израелски медии твърдят, че решението за промяната е продиктувано от нежеланието да се рискува преминаване през държави, подписали Римския статут на Международния наказателен съд (МНС).

          Тези страни по принцип са длъжни да изпълнят заповед за арест, ако се наложи извънредно кацане.

          През ноември миналата година МНС издаде заповед за арест срещу Нетаняху и тогавашния министър на отбраната Йоав Галант за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството в ивицата Газа.

          Международен натиск

          Миналата седмица Испания заяви, че ще подкрепи разследването на МНС и вече е сформирала екип за проучване на предполагаеми нарушения на човешките права в Газа.

          САЩ санкционираха съдии и прокурори от Международния наказателен съд заради делата срещу Израел САЩ санкционираха съдии и прокурори от Международния наказателен съд заради делата срещу Израел

          Предстоящи срещи

          Нетаняху ще произнесе реч пред Общото събрание на ООН в петък. В началото на следващата седмица му предстои среща с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Радев: Дроновете са необходимост за съвременната отбрана

          Никола Павлов -
          Внедряването на безпилотни летателни системи (БЛС) е необходимост за изграждането на съвременни отбранителни способности. Това заяви президентът и върховен главнокомандващ Румен Радев по време...
          Инциденти

          Загиналият моторист в Несебър е известен български бизнесмен

          Антония Лазарова -
          Стана ясно, че мотористът, загинал при тежката катастрофа в ранните часове на 24 септември пред хотел „Хризантема“ в Несебър, е 44-годишният
          Крими

          Жена намери изоставено новородено бебе в кашон на пътя

          Антония Лазарова -
          На място пристигнали служители на реда, които поели грижите за детето и го транспортирали до близка болница. Лекарите установили, че бебето е в добро здраве.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions