Прекратиха делото за плагиатстване от Киселова

На разпоредително заседание Софийски градски съд прекрати делото срещу адвокат Петър Илиев, обвинен в нарушение на авторски права. Той беше изправен пред съда по обвинение на Софийска градска прокуратура, че е използвал материали от научен труд на доц. Наталия Киселова без цитиране.
Решението на съда
Съдебният състав прие, че използването на отделни изрази и думи в книгата на Илиев е довело до създаването на самостоятелна нова творба, плод на личните му интелектуални усилия. Според магистратите описаното деяние не отговаря на признаците на престъпление по чл. 172а, ал. 1 от НК, а попада в хипотезата на престъпление от наказателно-частен характер, което може да се преследва само по тъжба на пострадалото лице.
Ако решението бъде потвърдено, доц. Киселова ще може да подаде тъжба в Софийски районен съд в шестмесечен срок.
Участие на Наталия Киселова
На заседанието присъства и председателят на парламента Наталия Киселова заедно със своя адвокат Виктория Терзиева.
Преди произнасянето на съда, Киселова коментира: „Когато един човек не съжалява, какви претенции да имаш, наказанието трябва да е осъзната вина“.
Следващи стъпки
Определението може да бъде обжалвано в 15-дневен срок пред горна инстанция.
Прокурорът по делото заяви, че ще протестира решението.
