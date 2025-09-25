НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 25.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Прекратиха делото за плагиатстване от Киселова

          0
          23
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          На разпоредително заседание Софийски градски съд прекрати делото срещу адвокат Петър Илиев, обвинен в нарушение на авторски права. Той беше изправен пред съда по обвинение на Софийска градска прокуратура, че е използвал материали от научен труд на доц. Наталия Киселова без цитиране.

          - Реклама -

          Решението на съда

          Съдебният състав прие, че използването на отделни изрази и думи в книгата на Илиев е довело до създаването на самостоятелна нова творба, плод на личните му интелектуални усилия. Според магистратите описаното деяние не отговаря на признаците на престъпление по чл. 172а, ал. 1 от НК, а попада в хипотезата на престъпление от наказателно-частен характер, което може да се преследва само по тъжба на пострадалото лице.

          Ако решението бъде потвърдено, доц. Киселова ще може да подаде тъжба в Софийски районен съд в шестмесечен срок.

          ЕТИЧНАТА КОМИСИЯ КЪМ СУ: Петър Илиев е плагиатствал от Киселова, обсъждат отстраняването му ЕТИЧНАТА КОМИСИЯ КЪМ СУ: Петър Илиев е плагиатствал от Киселова, обсъждат отстраняването му

          Участие на Наталия Киселова

          На заседанието присъства и председателят на парламента Наталия Киселова заедно със своя адвокат Виктория Терзиева.

          Заявявам категорично, че няма да се ползваме от правото си да се конституираме като частен обвинител и граждански ищец“, каза Терзиева, след което съдът освободи Киселова от участие по делото.

          Преди произнасянето на съда, Киселова коментира: „Когато един човек не съжалява, какви претенции да имаш, наказанието трябва да е осъзната вина“.

          Следващи стъпки

          • Определението може да бъде обжалвано в 15-дневен срок пред горна инстанция.
          • Прокурорът по делото заяви, че ще протестира решението.

          На разпоредително заседание Софийски градски съд прекрати делото срещу адвокат Петър Илиев, обвинен в нарушение на авторски права. Той беше изправен пред съда по обвинение на Софийска градска прокуратура, че е използвал материали от научен труд на доц. Наталия Киселова без цитиране.

          - Реклама -

          Решението на съда

          Съдебният състав прие, че използването на отделни изрази и думи в книгата на Илиев е довело до създаването на самостоятелна нова творба, плод на личните му интелектуални усилия. Според магистратите описаното деяние не отговаря на признаците на престъпление по чл. 172а, ал. 1 от НК, а попада в хипотезата на престъпление от наказателно-частен характер, което може да се преследва само по тъжба на пострадалото лице.

          Ако решението бъде потвърдено, доц. Киселова ще може да подаде тъжба в Софийски районен съд в шестмесечен срок.

          ЕТИЧНАТА КОМИСИЯ КЪМ СУ: Петър Илиев е плагиатствал от Киселова, обсъждат отстраняването му ЕТИЧНАТА КОМИСИЯ КЪМ СУ: Петър Илиев е плагиатствал от Киселова, обсъждат отстраняването му

          Участие на Наталия Киселова

          На заседанието присъства и председателят на парламента Наталия Киселова заедно със своя адвокат Виктория Терзиева.

          Заявявам категорично, че няма да се ползваме от правото си да се конституираме като частен обвинител и граждански ищец“, каза Терзиева, след което съдът освободи Киселова от участие по делото.

          Преди произнасянето на съда, Киселова коментира: „Когато един човек не съжалява, какви претенции да имаш, наказанието трябва да е осъзната вина“.

          Следващи стъпки

          • Определението може да бъде обжалвано в 15-дневен срок пред горна инстанция.
          • Прокурорът по делото заяви, че ще протестира решението.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: Започна протестът пред централата на ДПС – Ново начало

          Антония Лазарова -
          „Достатъчно години бяхме свидетели на ограбване, зависимости и задкулисие. България беше държана в плен от мафиоти, мутри и олигарси.
          Политика

          Красимир Вълчев: Имаме изработени стандарти за ранно детско радвитие

          Камелия Григорова -
          Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев обяви, че стандартите за ранно детско развитие вече са готови и ще бъдат публикувани следващата седмица, но...
          Политика

          Прокуратурата отново иска отстраняване на кмета на Минерални бани

          Никола Павлов -
          Софийска градска прокуратура е поискала временно отстраняване от длъжност на кмета на община Минерални бани Мюмюн Искендер, съобщиха от институцията. Основание за искането Искането е подадено...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions