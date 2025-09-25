Прекратиха делото за плагиатстване от Киселова

На разпоредително заседание Софийски градски съд прекрати делото срещу адвокат Петър Илиев, обвинен в нарушение на авторски права. Той беше изправен пред съда по обвинение на Софийска градска прокуратура, че е използвал материали от научен труд на доц. Наталия Киселова без цитиране.

Решението на съда

Съдебният състав прие, че използването на отделни изрази и думи в книгата на Илиев е довело до създаването на самостоятелна нова творба, плод на личните му интелектуални усилия. Според магистратите описаното деяние не отговаря на признаците на престъпление по чл. 172а, ал. 1 от НК, а попада в хипотезата на престъпление от наказателно-частен характер, което може да се преследва само по тъжба на пострадалото лице.

Ако решението бъде потвърдено, доц. Киселова ще може да подаде тъжба в Софийски районен съд в шестмесечен срок.

Участие на Наталия Киселова

На заседанието присъства и председателят на парламента Наталия Киселова заедно със своя адвокат Виктория Терзиева.

„Заявявам категорично, че няма да се ползваме от правото си да се конституираме като частен обвинител и граждански ищец“, каза Терзиева, след което съдът освободи Киселова от участие по делото.

Преди произнасянето на съда, Киселова коментира: „Когато един човек не съжалява, какви претенции да имаш, наказанието трябва да е осъзната вина“.

Следващи стъпки