Официалната визита на българската делегация в Ню Йорк, водена от премиера Росен Желязков, продължава и днес. В рамките на програмата министър-председателят ще се срещне с генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, като акцентът ще бъде върху глобалните предизвикателства и ролята на България в рамките на международната организация.
Паралелно с това министърът на енергетиката Жечо Станков заминава за Канада. Там той ще посети вече функциониращи малки модулни реактори за производство на електроенергия – технология, която в близко бъдеще се очаква да бъде внедрена и в България.
Според експерти модулните реактори могат да осигурят по-голяма енергийна сигурност, по-висока ефективност и по-ниски въглеродни емисии, което ги превръща в част от дългосрочната стратегия за развитие на българската енергетика.
