Приемлив съперник за България при победа над САЩ – Чехия застава на пътя ни

Националният отбор на Чехия по волейбол победи Иран с 3:1 гейма (22:25, 27:25, 25:20, 25:21) на четвъртфиналите от Световното за мъже във Филипините. В герой за победителите се превърна Патрик Индра с 22 точки (2 аса), докато Лукаш Васина добави 21 точки (1 блок, 1 ас).

- Реклама -

За Чехия това по всяка вероятност ще е най-добро класиране на волейболен Мондиал от 1970 г. насам. Вече 55 години селекцията не беше намирала място в ТОП 4.

По-късно днес ще стане ясен и съперникът на Чехия на полуфинал. Това ще бъде победителят от двойката България – САЩ. Битката на „лъвовете“ е насрочена за 15:00 часа.