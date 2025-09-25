НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 25.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортВолейбол

          Приемлив съперник за България при победа над САЩ – Чехия застава на пътя ни

          Битката на "лъвовете" срещу американците започва днес в 15 часа българско време

          0
          0
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Националният отбор на Чехия по волейбол победи Иран с 3:1 гейма (22:25, 27:25, 25:20, 25:21) на четвъртфиналите от Световното за мъже във Филипините. В герой за победителите се превърна Патрик Индра с 22 точки (2 аса), докато Лукаш Васина добави 21 точки (1 блок, 1 ас).

          - Реклама -

          За Чехия това по всяка вероятност ще е най-добро класиране на волейболен Мондиал от 1970 г. насам. Вече 55 години селекцията не беше намирала място в ТОП 4. 

          По-късно днес ще стане ясен и съперникът на Чехия на полуфинал. Това ще бъде победителят от двойката България – САЩ. Битката на „лъвовете“ е насрочена за 15:00 часа.

          Националният отбор на Чехия по волейбол победи Иран с 3:1 гейма (22:25, 27:25, 25:20, 25:21) на четвъртфиналите от Световното за мъже във Филипините. В герой за победителите се превърна Патрик Индра с 22 точки (2 аса), докато Лукаш Васина добави 21 точки (1 блок, 1 ас).

          - Реклама -

          За Чехия това по всяка вероятност ще е най-добро класиране на волейболен Мондиал от 1970 г. насам. Вече 55 години селекцията не беше намирала място в ТОП 4. 

          По-късно днес ще стане ясен и съперникът на Чехия на полуфинал. Това ще бъде победителят от двойката България – САЩ. Битката на „лъвовете“ е насрочена за 15:00 часа.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Илиян Филипов: Има „големи ботевисти“, които днес завеждат дела и налагат запори върху сметките на клуба

          Николай Минчев -
          Финансовият благодетел на Ботев Пловдив - Илиян Филипов, се обърна към феновете с призив за подкрепа. Той е категоричен, че в тези трудни моменти...
          Футбол

          Христо Стоичков с биографичен филм: Прожекцията ще бъде готова през 2027 година

          Николай Минчев -
          Легендата на световния футбол Христо Стоичков ще има свой биографичен филм. Новината съобщи самият той в присъствието на продуцентът и сценарист Владимир Памуков, режисьор...
          Футбол

          Александър Димитров: Ще има нови имена в националния отбор, ще се опитам да оправдая доверието

          Николай Минчев -
          Българският футболен съюз официално представи Александър Димитров като нов селекционер на националния отбор по футбол. Събитието беше организирано в базата в „Бояна“, по време...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions