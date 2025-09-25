„Продължаваме Промяната“ свиква Общо събрание

„Продължаваме Промяната“ ще проведе своето Общо събрание на 27 и 28 септември 2025 г. в София, в Интер Експо Център. Форумът ще бъде ключов момент за политическата формация, като делегатите ще изберат нови ръководни органи на партията.
По време на двудневния форум делегатите ще изберат:
- Председател/съпредседатели на партията
- Изпълнителен съвет
- Национален съвет
- Етична комисия
- Контролен съвет
Освен избора на ръководство, на Общото събрание ще бъдат гласувани важни промени в устава на партията, както и нова политическа платформа на „Продължаваме Промяната“.
Приветствия към делегатите ще отправят:
- Свеня Хан – председател на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ)
- Валери Айе – председател на либералната група „Обнови Европа“ в Европейския парламент
- Ген. Атанас Атанасов – председател на ДСБ
- Божидар Божанов – съпредседател на ДаБългария
Общото събрание представлява важен етап в развитието на „Продължаваме Промяната“, като ще определи бъдещото направление на партията и нейното ръководство в условията на бързо променящата се политическа среда.
