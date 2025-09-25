„Продължаваме Промяната“ свиква Общо събрание

„Продължаваме Промяната“ ще проведе своето Общо събрание на 27 и 28 септември 2025 г. в София, в Интер Експо Център. Форумът ще бъде ключов момент за политическата формация, като делегатите ще изберат нови ръководни органи на партията.

По време на двудневния форум делегатите ще изберат:

Председател/съпредседатели на партията

Изпълнителен съвет

Национален съвет

Етична комисия

Контролен съвет

Освен избора на ръководство, на Общото събрание ще бъдат гласувани важни промени в устава на партията, както и нова политическа платформа на „Продължаваме Промяната“.

Приветствия към делегатите ще отправят:

Свеня Хан – председател на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ)

Валери Айе – председател на либералната група „Обнови Европа“ в Европейския парламент

Ген. Атанас Атанасов – председател на ДСБ

Божидар Божанов – съпредседател на ДаБългария

Общото събрание представлява важен етап в развитието на „Продължаваме Промяната“, като ще определи бъдещото направление на партията и нейното ръководство в условията на бързо променящата се политическа среда.