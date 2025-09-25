НА ЖИВО
          „Продължаваме Промяната" свиква Общо събрание

          „Продължаваме Промяната“ ще проведе своето Общо събрание на 27 и 28 септември 2025 г. в София, в Интер Експо Център. Форумът ще бъде ключов момент за политическата формация, като делегатите ще изберат нови ръководни органи на партията.

          По време на двудневния форум делегатите ще изберат:

          • Председател/съпредседатели на партията
          • Изпълнителен съвет
          • Национален съвет
          • Етична комисия
          • Контролен съвет

          Освен избора на ръководство, на Общото събрание ще бъдат гласувани важни промени в устава на партията, както и нова политическа платформа на „Продължаваме Промяната“.

          Приветствия към делегатите ще отправят:

          • Свеня Хан – председател на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ)
          • Валери Айе – председател на либералната група „Обнови Европа“ в Европейския парламент
          • Ген. Атанас Атанасов – председател на ДСБ
          • Божидар Божанов – съпредседател на ДаБългария

          Общото събрание представлява важен етап в развитието на „Продължаваме Промяната“, като ще определи бъдещото направление на партията и нейното ръководство в условията на бързо променящата се политическа среда.

