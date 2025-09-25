Прокуратурата отново иска отстраняване на кмета на Минерални бани

Софийска градска прокуратура е поискала временно отстраняване от длъжност на кмета на община Минерални бани Мюмюн Искендер, съобщиха от институцията.
Основание за искането
Искането е подадено в Окръжен съд – Хасково на основание чл. 69, ал. 1 от НПК – разпоредба, която позволява обвиняеми, заемащи държавна или обществена длъжност, да бъдат временно отстранявани, за да се осигури нормалното протичане на разследването.
Целта е обвиняемият да не може да:
оказва влияние върху свидетели,
укрива документи,
използва служебното си положение за възпрепятстване на производството.
Следващи стъпки
Делото е насрочено за 26 септември 2025 г. от 10:30 ч. в Окръжен съд – Хасково. Съдът ще разгледа искането в открито заседание.
Предишни решения
През май 2025 г. Окръжният съд – Хасково вече отстрани Искендер от длъжност.
15 дни по-късно Апелативният съд – Пловдив отмени решението и той остана кмет.
Повдигнати обвинения
Срещу Искендер има няколко обвинения, включително:
участие в организирана престъпна група,
злоупотреба с европейски средства при строеж на къща за гости от семейството му,
продажба на държавен имот.
За участие в предполагаемата престъпна група са обвинени и синът на Искендер и общински служител.
