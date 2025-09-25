НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 25.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Прокуратурата отново иска отстраняване на кмета на Минерални бани

          0
          30
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Софийска градска прокуратура е поискала временно отстраняване от длъжност на кмета на община Минерални бани Мюмюн Искендер, съобщиха от институцията.

          - Реклама -

          Основание за искането

          Искането е подадено в Окръжен съд – Хасково на основание чл. 69, ал. 1 от НПК – разпоредба, която позволява обвиняеми, заемащи държавна или обществена длъжност, да бъдат временно отстранявани, за да се осигури нормалното протичане на разследването.

          Въпреки обвиненията: Мюмюн Искендер остава кмет на Минерални бани Въпреки обвиненията: Мюмюн Искендер остава кмет на Минерални бани

          Целта е обвиняемият да не може да:

          • оказва влияние върху свидетели,
          • укрива документи,
          • използва служебното си положение за възпрепятстване на производството.

          Следващи стъпки

          Делото е насрочено за 26 септември 2025 г. от 10:30 ч. в Окръжен съд – Хасково. Съдът ще разгледа искането в открито заседание.

          Предишни решения

          • През май 2025 г. Окръжният съд – Хасково вече отстрани Искендер от длъжност.
          • 15 дни по-късно Апелативният съд – Пловдив отмени решението и той остана кмет.

          Повдигнати обвинения

          Срещу Искендер има няколко обвинения, включително:

          • участие в организирана престъпна група,
          • злоупотреба с европейски средства при строеж на къща за гости от семейството му,
          • продажба на държавен имот.

          За участие в предполагаемата престъпна група са обвинени и синът на Искендер и общински служител.

          Съдът отстрани от длъжност кмета на Минерални бани Съдът отстрани от длъжност кмета на Минерални бани

          Софийска градска прокуратура е поискала временно отстраняване от длъжност на кмета на община Минерални бани Мюмюн Искендер, съобщиха от институцията.

          - Реклама -

          Основание за искането

          Искането е подадено в Окръжен съд – Хасково на основание чл. 69, ал. 1 от НПК – разпоредба, която позволява обвиняеми, заемащи държавна или обществена длъжност, да бъдат временно отстранявани, за да се осигури нормалното протичане на разследването.

          Въпреки обвиненията: Мюмюн Искендер остава кмет на Минерални бани Въпреки обвиненията: Мюмюн Искендер остава кмет на Минерални бани

          Целта е обвиняемият да не може да:

          • оказва влияние върху свидетели,
          • укрива документи,
          • използва служебното си положение за възпрепятстване на производството.

          Следващи стъпки

          Делото е насрочено за 26 септември 2025 г. от 10:30 ч. в Окръжен съд – Хасково. Съдът ще разгледа искането в открито заседание.

          Предишни решения

          • През май 2025 г. Окръжният съд – Хасково вече отстрани Искендер от длъжност.
          • 15 дни по-късно Апелативният съд – Пловдив отмени решението и той остана кмет.

          Повдигнати обвинения

          Срещу Искендер има няколко обвинения, включително:

          • участие в организирана престъпна група,
          • злоупотреба с европейски средства при строеж на къща за гости от семейството му,
          • продажба на държавен имот.

          За участие в предполагаемата престъпна група са обвинени и синът на Искендер и общински служител.

          Съдът отстрани от длъжност кмета на Минерални бани Съдът отстрани от длъжност кмета на Минерални бани

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          ЖЕСТОКОСТ: Момичета карат съученичка да им целува обувките (СКАНДАЛНО ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          В социалните мрежи се разпространява шокиращ клип, заснет от самите участници, в който група момичета упражняват насилие над своя съученичка. Съдържанието на видеото На кадрите се...
          Политика

          Терзиев обяви дали ще се въведе „червена зона“ в София

          Камелия Григорова -
          Кметът на София Васил Терзиев заяви, че няма да предлага червена зона за паркиране в идеалния център, тъй като идеята не е получила подкрепа...
          Политика

          „Продължаваме Промяната“ свиква Общо събрание

          Камелия Григорова -
          "Продължаваме Промяната" ще проведе своето Общо събрание на 27 и 28 септември 2025 г. в София, в Интер Експо Център. Форумът ще бъде ключов...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions