      четвъртък, 25.09.25
          Радев: Дроновете са необходимост за съвременната отбрана

          Снимка: БГНЕС
          Внедряването на безпилотни летателни системи (БЛС) е необходимост за изграждането на съвременни отбранителни способности. Това заяви президентът и върховен главнокомандващ Румен Радев по време на състезанието „Ястребово око 25“, проведено в учебен център „Люляк“ край Стара Загора.

          Събитието се организира за втора поредна година под патронажа на държавния глава. Сред присъстващите бяха началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов и командирът на Сухопътните войски ген.-майор Деян Дешков.

          Промяната във войната

          Президентът отбеляза, че войната в Украйна е показала новата роля на дроновете, съчетаващи високи технически възможности с ниска цена и достъпност.
          Той подчерта, че БЛС са ефективни за:

          • разузнаване и наблюдение,
          • целеуказване,
          • високоточни удари.
          България наваксва изоставането

          Радев изрази удовлетворение, че през последната година страната е напреднала в придобиването на БЛС, въпреки предходното забавяне.

          Той припомни срещите си с висшето военно ръководство, целящи да ускорят процеса, и благодари на командирите за усилията.

          Президентът очаква, че през 2026 г. в надпреварата вече ще участват и ударни дронове, както и такива за логистично осигуряване.

          Необходими промени

          Радев призова за:

          • създаване на специализиран център, който да координира процесите по наблюдение, разузнаване, целеуказване, логистика, киберзащита и противодействие на вражески дронове;
          • облекчени процедури и нормативни промени, които да улеснят МО и Щаба на отбраната във взаимодействието с българската индустрия и научни институти.

          Опитът от съвременните бойни действия показва предимството страната ни да разполага със собствено военно производство“, подчерта президентът.

          Състезанието „Ястребово око 25“

          В надпреварата участваха отбори от:

          • 2-ра Тунджанска механизирана бригада,
          • 61-ва Стрямска механизирана бригада,
          • 3-то, 5-то и 13-то бригадни командвания,
          • 101-ви алпийски полк,
          • 4-ти артилерийски полк,
          • 1-ви разузнавателен батальон.

          Всеки отбор се състоеше от ръководител и двама състезатели, които изпълниха задачи по:

          • майсторско пилотиране,
          • разузнаване и ориентиране.
          Класиране

          • 3-то бригадно командване
          • 2-ра Тунджанска механизирана бригада
          • 101-ви алпийски полк

          Президентът връчи наградите на призьорите и разгледа демонстрираните безпилотни системи на въоръжение в Сухопътните войски.

