Радев: Дроновете са необходимост за съвременната отбрана

Внедряването на безпилотни летателни системи (БЛС) е необходимост за изграждането на съвременни отбранителни способности. Това заяви президентът и върховен главнокомандващ Румен Радев по време на състезанието „Ястребово око 25“, проведено в учебен център „Люляк“ край Стара Загора.
Събитието се организира за втора поредна година под патронажа на държавния глава. Сред присъстващите бяха началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов и командирът на Сухопътните войски ген.-майор Деян Дешков.
Промяната във войната
Президентът отбеляза, че войната в Украйна е показала новата роля на дроновете, съчетаващи високи технически възможности с ниска цена и достъпност. Той подчерта, че БЛС са ефективни за:
разузнаване и наблюдение,
целеуказване,
високоточни удари.
България наваксва изоставането
Радев изрази удовлетворение, че през последната година страната е напреднала в придобиването на БЛС, въпреки предходното забавяне.
Той припомни срещите си с висшето военно ръководство, целящи да ускорят процеса, и благодари на командирите за усилията.
Президентът очаква, че през 2026 г. в надпреварата вече ще участват и ударни дронове, както и такива за логистично осигуряване.
Необходими промени
Радев призова за:
създаване на специализиран център, който да координира процесите по наблюдение, разузнаване, целеуказване, логистика, киберзащита и противодействие на вражески дронове;
облекчени процедури и нормативни промени, които да улеснят МО и Щаба на отбраната във взаимодействието с българската индустрия и научни институти.
Състезанието „Ястребово око 25“
В надпреварата участваха отбори от:
2-ра Тунджанска механизирана бригада,
61-ва Стрямска механизирана бригада,
3-то, 5-то и 13-то бригадни командвания,
101-ви алпийски полк,
4-ти артилерийски полк,
1-ви разузнавателен батальон.
Всеки отбор се състоеше от ръководител и двама състезатели, които изпълниха задачи по:
майсторско пилотиране,
разузнаване и ориентиране.
Класиране
3-то бригадно командване
2-ра Тунджанска механизирана бригада
101-ви алпийски полк
Президентът връчи наградите на призьорите и разгледа демонстрираните безпилотни системи на въоръжение в Сухопътните войски.
