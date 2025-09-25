Радев: Дроновете са необходимост за съвременната отбрана

Внедряването на безпилотни летателни системи (БЛС) е необходимост за изграждането на съвременни отбранителни способности. Това заяви президентът и върховен главнокомандващ Румен Радев по време на състезанието „Ястребово око 25“, проведено в учебен център „Люляк“ край Стара Загора.

Събитието се организира за втора поредна година под патронажа на държавния глава. Сред присъстващите бяха началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов и командирът на Сухопътните войски ген.-майор Деян Дешков.

Промяната във войната

Президентът отбеляза, че войната в Украйна е показала новата роля на дроновете, съчетаващи високи технически възможности с ниска цена и достъпност.

Той подчерта, че БЛС са ефективни за:

разузнаване и наблюдение,

целеуказване,

високоточни удари.

България наваксва изоставането

Радев изрази удовлетворение, че през последната година страната е напреднала в придобиването на БЛС, въпреки предходното забавяне.

Той припомни срещите си с висшето военно ръководство, целящи да ускорят процеса, и благодари на командирите за усилията.

Президентът очаква, че през 2026 г. в надпреварата вече ще участват и ударни дронове, както и такива за логистично осигуряване.

Необходими промени

Радев призова за:

създаване на специализиран център , който да координира процесите по наблюдение, разузнаване, целеуказване, логистика, киберзащита и противодействие на вражески дронове;

, който да координира процесите по наблюдение, разузнаване, целеуказване, логистика, киберзащита и противодействие на вражески дронове; облекчени процедури и нормативни промени, които да улеснят МО и Щаба на отбраната във взаимодействието с българската индустрия и научни институти.

„Опитът от съвременните бойни действия показва предимството страната ни да разполага със собствено военно производство“, подчерта президентът.

Състезанието „Ястребово око 25“

В надпреварата участваха отбори от:

2-ра Тунджанска механизирана бригада,

61-ва Стрямска механизирана бригада,

3-то, 5-то и 13-то бригадни командвания,

101-ви алпийски полк,

4-ти артилерийски полк,

1-ви разузнавателен батальон.

Всеки отбор се състоеше от ръководител и двама състезатели, които изпълниха задачи по:

майсторско пилотиране,

разузнаване и ориентиране.

Класиране

3-то бригадно командване

2-ра Тунджанска механизирана бригада

101-ви алпийски полк

Президентът връчи наградите на призьорите и разгледа демонстрираните безпилотни системи на въоръжение в Сухопътните войски.