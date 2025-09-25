НА ЖИВО
          Радев: Трябва ни стена срещу покварата, символ на която е Пеевски

          Безпилотните системи заемат все по-важно място в изграждането на съвременните отбранителни способности, заяви президентът Румен Радев по време на посещението си в учебния център на Сухопътни войски „Люляк“ в Стара Загора. Там се провежда състезанието с оператори на безпилотни летателни системи „Ястребово око 25“.

          Необходима е неотложна нормативна промяна, която да стимулира Министерството на отбраната да взаимодейства с българската отбранителна система за развой и придобиването на дронове“, подчерта държавният глава.

          Радев: „Не по-малко важно е да изградим стена срещу покварата“

          Президентът коментира и актуалната политическа ситуация в страната.

          Говори се усилено за изграждане на стена срещу дронове, но не по-малко важно е да изградим стена срещу покварата във властта, символ на която е Делян Пеевски. Неговият метод на действие е срам за всяко демократично общество. Не по-малко срамно е да си му ортак, какъвто е мандатоносителят“, заяви Радев.

          Той обвини част от ръководствата на политическите сили, че са се превърнали в „шутове и обслужващ персонал в парламента“ и допълни:

          „Да склониш да бъдеш негова бухалка в държавния апарат. Да загърбиш достойнството и името си, заради съблазънта от моркова и страха от тоягата. Един ден, когато амбициите на Пеевски да погълне цялата държава, се сринат под тежестта на собствената му наглост, много хора ще се срамуват, че днес изпълняват слугинска роля.“

