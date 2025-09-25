Радостин Василев: Държавата с главно „Д“ не може да събере кворум в зала

След проваления вот на недоверие и уверенията на управляващото мнозинство, че са „много стабилни“, парламентът отново не успя да събере кворум, за да започне редовното си заседание.

„Държавата с главно „Д" не може дори кворум да осигури", заяви пред медиите лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

Той упрекна мнозинството, че не може да докара в залата 120 от своите 140 депутати, защото „едни са по екскурзии, други обикалят света като делегации, вместо да са на работа“.

По думите му, опозицията няма задължение да осигурява кворум:

„Не си спомням два последователни дни управляващите да не могат да влязат в зала. Това показва колко жалко и нестабилно е това мнозинство. Най-добре е да подадат оставка, защото тепърва ще говорим за водопади, корупция и схеми.“

Василев подчерта, че провалът е изцяло на ГЕРБ, „ДПС – Ново начало“, ИТН и БСП, а не на опозицията.