Резултати и голмайстори от Карабао Къп

В сряда се играха още 4 срещи от Карабао Къп. Фаворитите Арсенал, Нюкясъл, Тотнъм и Манчестър Сити постигнаха безпроблемни победи. Те победиха съперници от по-ниски дивизии и ще се опитат да стигнат до последния мач, който ще се проведе през февриари догодина.

Всички резултати и голмайстори от мачовете в сряда:

Нюкясъл – Братфорд 4:1 (1:0 Жоелингтън – 17 минута, 2:0 Осула – 19 минута; 3:0 Жоелингтън – 75 минута, 3:1 Куук – 79 минута, 4:1 Осула – 87 минута)

Хъдърсфийлд – Манчестър Сити 0:2 (0:1 Фоудън – 18 минута, 0:2 Савиньо – 74 минута)

Тотнъм – Донкастър 3:0 (1:0 Палиня – 14 минута, 2:0 МаКграт – автогол – 18 минута, 3:0 Джонсън – 90+4 минута)

Порт Вейл – Арсенал 0:2 (0:1 Езе – 8 минута, 0:2 Тросар – 86 минута)