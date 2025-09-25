НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 25.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Резултати и голмайстори от Карабао Къп

          Победи за Арсенал, Манчестър Сити, Тотнъм и Нюкясъл

          0
          30
          Снимка: www.facebook.com/TheCarabaoCup
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          В сряда се играха още 4 срещи от Карабао Къп. Фаворитите Арсенал, Нюкясъл, Тотнъм и Манчестър Сити постигнаха безпроблемни победи. Те победиха съперници от по-ниски дивизии и ще се опитат да стигнат до последния мач, който ще се проведе през февриари догодина.

          - Реклама -

          Всички резултати и голмайстори от мачовете в сряда:

          Нюкясъл – Братфорд 4:1 (1:0 Жоелингтън – 17 минута, 2:0 Осула – 19 минута; 3:0 Жоелингтън – 75 минута, 3:1 Куук – 79 минута, 4:1 Осула – 87 минута)

          Хъдърсфийлд – Манчестър Сити 0:2 (0:1 Фоудън – 18 минута, 0:2 Савиньо – 74 минута)

          Тотнъм – Донкастър 3:0 (1:0 Палиня – 14 минута, 2:0 МаКграт – автогол – 18 минута, 3:0 Джонсън – 90+4 минута)

          Порт Вейл – Арсенал 0:2 (0:1 Езе – 8 минута, 0:2 Тросар – 86 минута)

          В сряда се играха още 4 срещи от Карабао Къп. Фаворитите Арсенал, Нюкясъл, Тотнъм и Манчестър Сити постигнаха безпроблемни победи. Те победиха съперници от по-ниски дивизии и ще се опитат да стигнат до последния мач, който ще се проведе през февриари догодина.

          - Реклама -

          Всички резултати и голмайстори от мачовете в сряда:

          Нюкясъл – Братфорд 4:1 (1:0 Жоелингтън – 17 минута, 2:0 Осула – 19 минута; 3:0 Жоелингтън – 75 минута, 3:1 Куук – 79 минута, 4:1 Осула – 87 минута)

          Хъдърсфийлд – Манчестър Сити 0:2 (0:1 Фоудън – 18 минута, 0:2 Савиньо – 74 минута)

          Тотнъм – Донкастър 3:0 (1:0 Палиня – 14 минута, 2:0 МаКграт – автогол – 18 минута, 3:0 Джонсън – 90+4 минута)

          Порт Вейл – Арсенал 0:2 (0:1 Езе – 8 минута, 0:2 Тросар – 86 минута)

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Ще бъдат обсъдени предложения за нови професионални квалификации за педагозите

          Новинарски Екип -
          Държавата в търсене на решение за проблема с недостига на специалисти в яслите и детските градини.
          Общество

          Невероятно: Откриха гроб на християнски мъченик с обърнат череп на Перперикон

          Никола Павлов -
          Археолозите на Перперикон разкриха каменен саркофаг с костни останки, за които се предполага, че принадлежат на християнски мъченик. Находката е открита в некропола на...
          Футбол

          Ръководството на Локомотив София обясни как ще се продават билетите за мача с ЦСКА

          Николай Минчев -
          Билетите за предстоящото гостуване на ЦСКА на Локомотив (София) в мач от 10-ия кръг на Първа професионална лига ще са в продажба от днес,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions