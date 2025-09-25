НА ЖИВО
      четвъртък, 25.09.25
          Футбол

          Руи Мота след успеха над Малмьо: В следващия мач от Европа също ще излезем за три точки

          Наставникът остана много доволен от победата на разградчани при старта на Лига Европа

          Снимка: gong.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Старши треньорът на Лудогорец – Руи Мота, не скри задоволството си от победата над Малмьо с 2:1 на старта на Лига Европа. В сряда „орлите“ успяха да сложат край на серията без победа при гостуване в евротурнирите. Последният успех датираше от 2019 г. 

          Португалецът подчерта, че единственото му желание е възпитаниците му да са по-постоянни. 

          „Да, много съм щастлив за победата, за момчетата. Работихме здраво, понякога нещата не се получаваха както искахме. Днес мачът започна по чудесен начин. Продължихме да играем добре след първия и втория гол. Малмьо притежава добри футболисти, затворихме добре пространствата. 

          Имахме възможност да затворим мача по-рано. Контролирахме добре топката и показахме колко опитен е нашият отбор. Най-щастлив съм за момчетата, че се бориха докрай.

          Със сигурност това е най-доброто ни полувреме, но имахме и други мачове, в които бяхме добри през първата част. Това, което ни трябва, е да сме постоянни. През 90-те минути бяхме последователни и това трябва да се показва във всички мачове. Положението е такова, каквото е. Когато започне нова надпревара, всичко започва отначало.

          Аз не вярвам в отмъщения, вярвам в настоящето. Щастливи сме, че започваме надпреварата с победа и пречупихме негативната серия в гостуванията. Нищо не е по-различно. Опитваме се да побеждаваме във всеки мач. Спечелихме трите точки, в следващия мач излизаме със същата цел“ – сподели наставникът на Лудогорец.

          - Реклама -

