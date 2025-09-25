НА ЖИВО
      четвъртък, 25.09.25
          Румен Христов: Вотът на недоверие не успя заради математиката

          Снимка: БГНЕС
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Кворумът в Народното събрание зависи от мнозинството и в сряда не успяхме да го осигурим. Надявам се занапред това да не се повтаря и законодателната дейност да продължи нормално. Това заяви в ефира на bTV лидерът на СДС Румен Христов.

          По думите му вотът на недоверие към кабинета е пропаднал не заради силата на аргументите, а заради „математиката“ и недостатъчно убедителните мотиви.

          „Правителството си има министър-председател, но в коалицията има и партийни лидери, които са не по-малко важни“, посочи Христов в отговор на въпрос чие е реално правителството.

          Той уточни, че рядко се обръща директно към министри за съдействие по конкретни проблеми на граждани. Когато става дума за въпроси, засягащи цялата парламентарна група, те се обсъждат колективно в рамките на ГЕРБ-СДС.

          „Комуникацията между партиите се засилва, когато предстои важно гласуване и се търси широка подкрепа. За ключовите теми обаче вървим в една обща посока и нямаме различия“, подчерта Христов.

          Лидерът на СДС коментира и случая с кмета на Варна Благомир Коцев, който беше арестуван по обвинения в корупция. Според Христов би било по-добре той да бъде пуснат под домашен арест, но крайното решение принадлежи на съда.

