Румен Христов: Вотът на недоверие не успя заради математиката

Кворумът в Народното събрание зависи от мнозинството и в сряда не успяхме да го осигурим. Надявам се занапред това да не се повтаря и законодателната дейност да продължи нормално. Това заяви в ефира на bTV лидерът на СДС Румен Христов.
- Реклама -
По думите му вотът на недоверие към кабинета е пропаднал не заради силата на аргументите, а заради „математиката“ и недостатъчно убедителните мотиви.
Той уточни, че рядко се обръща директно към министри за съдействие по конкретни проблеми на граждани. Когато става дума за въпроси, засягащи цялата парламентарна група, те се обсъждат колективно в рамките на ГЕРБ-СДС.
Лидерът на СДС коментира и случая с кмета на Варна Благомир Коцев, който беше арестуван по обвинения в корупция. Според Христов би било по-добре той да бъде пуснат под домашен арест, но крайното решение принадлежи на съда.
Кворумът в Народното събрание зависи от мнозинството и в сряда не успяхме да го осигурим. Надявам се занапред това да не се повтаря и законодателната дейност да продължи нормално. Това заяви в ефира на bTV лидерът на СДС Румен Христов.
- Реклама -
По думите му вотът на недоверие към кабинета е пропаднал не заради силата на аргументите, а заради „математиката“ и недостатъчно убедителните мотиви.
Той уточни, че рядко се обръща директно към министри за съдействие по конкретни проблеми на граждани. Когато става дума за въпроси, засягащи цялата парламентарна група, те се обсъждат колективно в рамките на ГЕРБ-СДС.
Лидерът на СДС коментира и случая с кмета на Варна Благомир Коцев, който беше арестуван по обвинения в корупция. Според Христов би било по-добре той да бъде пуснат под домашен арест, но крайното решение принадлежи на съда.
Гнусна и долна подлога
Няма нужда пенсионер да диктува вече си отивай у дома
Това нещо на снимката беше много жалък в интервюто си пред БТВ ! Първа подлога на 🎃-вата и 🐷!
This was very well laid out and easy to follow.