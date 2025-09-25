Генералният секретар на НАТО Марк Рюте днес подкрепи коментарите на американския президент Доналд Тръмп, че страните членки на НАТО трябва да свалят руски дронове и самолети, ако те навлязат в тяхното въздушно пространство, ако такава мярка е необходима, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Рюте: Страните от НАТО могат да свалят руски дронове и самолети, навлезли в небето им
