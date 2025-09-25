НА ЖИВО
      четвъртък, 25.09.25
          Рюте: Страните от НАТО могат да свалят руски дронове и самолети, навлезли в небето им

          Снимка: Agencja Wyborcza.pl/ Reuters
          Генералният секретар на НАТО Марк Рюте днес подкрепи коментарите на американския президент Доналд Тръмп, че страните членки на НАТО трябва да свалят руски дронове и самолети, ако те навлязат в тяхното въздушно пространство, ако такава мярка е необходима, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

          „Ако е необходимо. Така че напълно съм съгласен с президента Тръмп: ако е необходимо“, каза Рюте в интервю за предаването „Фокс и приятели“ на телевизия Фокс Нюз, добавяйки, че военните на НАТО са обучени да оценяват такива заплахи и да определят дали могат да ескортират руските самолети извън територията на съюзниците или да предприемат по-нататъшни действия.

          Фон дер Лайен: Можем да започнем да сваляме руски дронове

