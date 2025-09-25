Сали Бериша предупреди за завръщане на протестите срещу управляващите в Албания

След относително дълъг период Демократическата партия ще се върне към „гражданско неподчинение“.

- Реклама -

Това заяви лидерът на Демократическата партия на Албания Сали Бериша след като напусна парламента.

„Наркоправителството и неговата програма бяха гласувани в пълен мрак. Единственият начин остава гражданската решителност, протестите срещу тази мафиотска групировка“, предупреди Бериша.

„Веднага щом имам датата, ще я съобщя“, обяви той, добавяйки, че „наркодиктатурите не могат да се измъкнат с гласуване“.

„Те са наясно, че ги очаква краят на Ерион. Те знаят, че всеки от тях е Ерион Вели, но ние продължаваме битката“, каза Бериша за политическите си опоненти, визирайки уволнението на кмета на столицата.

Бериша подчерта, че Демократическата партия не е за бойкот на парламента, тъй като „е партия на консервативни ценности“, но посочи, че всяко пространство ще бъде използвано за разобличаване и съпротива срещу управляващата партия.