НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 25.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Сали Бериша предупреди за завръщане на протестите срещу управляващите в Албания

          0
          0
          Снимка: Malton Dibra / БГНЕС
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          След относително дълъг период Демократическата партия ще се върне към „гражданско неподчинение“.

          - Реклама -

          Това заяви лидерът на Демократическата партия на Албания Сали Бериша след като напусна парламента.

          „Наркоправителството и неговата програма бяха гласувани в пълен мрак. Единственият начин остава гражданската решителност, протестите срещу тази мафиотска групировка“, предупреди Бериша.

          „Веднага щом имам датата, ще я съобщя“, обяви той, добавяйки, че „наркодиктатурите не могат да се измъкнат с гласуване“.

          „Те са наясно, че ги очаква краят на Ерион. Те знаят, че всеки от тях е Ерион Вели, но ние продължаваме битката“, каза Бериша за политическите си опоненти, визирайки уволнението на кмета на столицата.

          Бериша подчерта, че Демократическата партия не е за бойкот на парламента, тъй като „е партия на консервативни ценности“, но посочи, че всяко пространство ще бъде използвано за разобличаване и съпротива срещу управляващата партия.

          След относително дълъг период Демократическата партия ще се върне към „гражданско неподчинение“.

          - Реклама -

          Това заяви лидерът на Демократическата партия на Албания Сали Бериша след като напусна парламента.

          „Наркоправителството и неговата програма бяха гласувани в пълен мрак. Единственият начин остава гражданската решителност, протестите срещу тази мафиотска групировка“, предупреди Бериша.

          „Веднага щом имам датата, ще я съобщя“, обяви той, добавяйки, че „наркодиктатурите не могат да се измъкнат с гласуване“.

          „Те са наясно, че ги очаква краят на Ерион. Те знаят, че всеки от тях е Ерион Вели, но ние продължаваме битката“, каза Бериша за политическите си опоненти, визирайки уволнението на кмета на столицата.

          Бериша подчерта, че Демократическата партия не е за бойкот на парламента, тъй като „е партия на консервативни ценности“, но посочи, че всяко пространство ще бъде използвано за разобличаване и съпротива срещу управляващата партия.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          MOL и хърватската Janaf в спор относно капацитета на Адриатическия тръбопровод за доставка на петрол

          Владимир Висоцки -
          Унгарската петролна група MOL съобщи, че новите тестове на Адриатическия тръбопровод, извършени съвместно с хърватския оператор Janaf, все още не са потвърдили, че тръбопроводът...
          Европа

          Фон дер Лайен: Можем да започнем да сваляме руски дронове

          Камелия Григорова -
          "Моето лично мнение е, че сме длъжни да защитаваме нашата територия, а това означава, че когато има нарушаване на въздушното пространство, опцията да сваляме...
          Политика

          Саркози с първи думи след присъдата

          Никола Павлов -
          Бившият френски президент Никола Саркози остро разкритикува решението на парижкия съд, който го призна за виновен по обвинение в престъпно сдружаване. Той заяви, че...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions