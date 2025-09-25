НА ЖИВО
      четвъртък, 25.09.25
          Саркози с първи думи след присъдата

          Снимка: БГНЕС
          Бившият френски президент Никола Саркози остро разкритикува решението на парижкия съд, който го призна за виновен по обвинение в престъпно сдружаване. Той заяви, че присъдата е „изключително сериозна за върховенството на закона“ и подчерта, че „ще спи в затвора с вдигната глава“.

          Присъда и последици

          • Саркози беше осъден на 5 години затвор.
          • Независимо от обжалването, съдът постанови, че той ще бъде въдворен в затвора на по-късен етап.

          Бившият лидер беше придружен от съпругата си – певицата и модел Карла Бруни-Саркози, когато направи изявлението пред журналисти.

          Обвиненията

          Прокуратурата твърди, че през периода 2005–2007 г. Саркози е получил финансиране от режима на либийския диктатор Муамар Кадафи за кампанията си, когато все още е бил вътрешен министър. В замяна се е очаквало Франция да подпомогне международната реабилитация на Либия.

          Решението на съда

          • Виновен: престъпно сдружаване за незаконно финансиране на кампанията му.
          • Оправдан: по три други обвинения – пасивна корупция, незаконно финансиране на изборна кампания и укриване на присвояване на публични средства.
