Саркози с първи думи след присъдата

Бившият френски президент Никола Саркози остро разкритикува решението на парижкия съд, който го призна за виновен по обвинение в престъпно сдружаване. Той заяви, че присъдата е „изключително сериозна за върховенството на закона“ и подчерта, че „ще спи в затвора с вдигната глава“.

Присъда и последици

Саркози беше осъден на 5 години затвор .

. Независимо от обжалването, съдът постанови, че той ще бъде въдворен в затвора на по-късен етап.

Бившият лидер беше придружен от съпругата си – певицата и модел Карла Бруни-Саркози, когато направи изявлението пред журналисти.

Обвиненията

Прокуратурата твърди, че през периода 2005–2007 г. Саркози е получил финансиране от режима на либийския диктатор Муамар Кадафи за кампанията си, когато все още е бил вътрешен министър. В замяна се е очаквало Франция да подпомогне международната реабилитация на Либия.

Решението на съда