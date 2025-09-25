САЩ намаляват митата върху вноса на автомобили от ЕС

Съединените щати обявиха намаляване на митата за европейски автомобили до 15%, със задна дата от 1 август, като част от вече договореното търговско споразумение между Вашингтон и Брюксел.

Досега автомобилите от ЕС се облагат с общо 27,5% мито след въвеждането на допълнителна 25-процентна такса по-рано тази година.

Облекчението е обвързано с решението на Европейския съюз да намали митата върху американски стоки – мярка, която вече е приета.

Рамковото споразумение беше договорено през юли между президента Доналд Тръмп и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, а подробностите бяха обявени през август. То предвижда, че повечето европейски стоки ще се облагат с максимум 15% мито при внос в САЩ.

Документът съдържа и изключения – за авиационния сектор (самолети и части) и за генеричните лекарства. Тези облекчения са в сила от 1 септември, като ЕС и САЩ вече работят за разширяване на списъка.

През април Тръмп въведе „реципрочни“ мита от 10% върху вноса от почти всички търговски партньори, а през август увеличи ставките за десетки икономики, включително за ЕС. Благодарение на новото споразумение обаче, голяма част от европейските стоки ще плащат максимум 15% мито и няма да бъдат засегнати от по-високите налози.