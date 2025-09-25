НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 25.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИкономика

          САЩ намаляват митата върху вноса на автомобили от ЕС

          0
          0
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Съединените щати обявиха намаляване на митата за европейски автомобили до 15%, със задна дата от 1 август, като част от вече договореното търговско споразумение между Вашингтон и Брюксел.

          - Реклама -

          Досега автомобилите от ЕС се облагат с общо 27,5% мито след въвеждането на допълнителна 25-процентна такса по-рано тази година.

          Облекчението е обвързано с решението на Европейския съюз да намали митата върху американски стоки – мярка, която вече е приета.

          Рамковото споразумение беше договорено през юли между президента Доналд Тръмп и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, а подробностите бяха обявени през август. То предвижда, че повечето европейски стоки ще се облагат с максимум 15% мито при внос в САЩ.

          Документът съдържа и изключения – за авиационния сектор (самолети и части) и за генеричните лекарства. Тези облекчения са в сила от 1 септември, като ЕС и САЩ вече работят за разширяване на списъка.

          През април Тръмп въведе „реципрочни“ мита от 10% върху вноса от почти всички търговски партньори, а през август увеличи ставките за десетки икономики, включително за ЕС. Благодарение на новото споразумение обаче, голяма част от европейските стоки ще плащат максимум 15% мито и няма да бъдат засегнати от по-високите налози.

          Съединените щати обявиха намаляване на митата за европейски автомобили до 15%, със задна дата от 1 август, като част от вече договореното търговско споразумение между Вашингтон и Брюксел.

          - Реклама -

          Досега автомобилите от ЕС се облагат с общо 27,5% мито след въвеждането на допълнителна 25-процентна такса по-рано тази година.

          Облекчението е обвързано с решението на Европейския съюз да намали митата върху американски стоки – мярка, която вече е приета.

          Рамковото споразумение беше договорено през юли между президента Доналд Тръмп и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, а подробностите бяха обявени през август. То предвижда, че повечето европейски стоки ще се облагат с максимум 15% мито при внос в САЩ.

          Документът съдържа и изключения – за авиационния сектор (самолети и части) и за генеричните лекарства. Тези облекчения са в сила от 1 септември, като ЕС и САЩ вече работят за разширяване на списъка.

          През април Тръмп въведе „реципрочни“ мита от 10% върху вноса от почти всички търговски партньори, а през август увеличи ставките за десетки икономики, включително за ЕС. Благодарение на новото споразумение обаче, голяма част от европейските стоки ще плащат максимум 15% мито и няма да бъдат засегнати от по-високите налози.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ООН иска разследване за дронови атаки срещу хуманитарна флотилия за Газа

          Красимир Попов -
          ООН призова за независимо разследване на твърдения за дронови атаки срещу флотилията Global Sumud, превозваща хуманитарна помощ за Газа – инцидент, който накара Италия...
          Политика

          Георг Георгиев: Българското председателство на ПСЮИЕ е „компас към стабилност, сигурност и устойчивост“

          Красимир Попов -
          "Събираме се в ключов момент, когато председателството на София съвпада с подготовката за 30-годишнината на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) през 2026...
          Инциденти

          Чудо в Колумбия: и 23-те затрупани миньори бяха спасени живи

          Красимир Попов -
          Всички 23 миньори, блокирани повече от 24 часа в срутена шахта в Колумбия, бяха извадени живи. Снимки, разпространени от Държавната минна агенция, показват покритите с...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions