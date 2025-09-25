Ще бъдат обсъдени предложения за нови професионални квалификации за педагозите

Държавата търси решения на проблема с недостига на специалисти в яслите и детските градини. В тази връзка Министерството на образованието и науката организира национална конференция, посветена на ранното детско развитие.

По време на форума ще бъдат представени данни за образованието на най-малките в различни европейски държави, както и ще се обсъди създаването на нова професионална квалификация – „специалист по ранно учене и грижи“.