      четвъртък, 25.09.25
          Начало България Общество

          Ще бъдат обсъдени предложения за нови професионални квалификации за педагозите

          Снимка: БГНЕС
          Държавата търси решения на проблема с недостига на специалисти в яслите и детските градини. В тази връзка Министерството на образованието и науката организира национална конференция, посветена на ранното детско развитие.

          По време на форума ще бъдат представени данни за образованието на най-малките в различни европейски държави, както и ще се обсъди създаването на нова професионална квалификация„специалист по ранно учене и грижи“.

