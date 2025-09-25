НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Щутгарт надигра Селта, но накрая трепети

          В деветата минута Щутгарт бе много близо до попадение

          Станимир Бакалов
          Щутгарт надигра Селта Виго на „MHP-Арена“, но победи само с 2:1 в мач от първия кръг в основната фаза на Лига Европа. Швабите поведоха с голове на Бадедин Буанани и Билал Ел Ханус, но в края Борха Иглесиас намали изоставането на галисийци.

          Още в третата минута галисийци имаха добър шанс да поведат. Александър Нюбел сгреши при опит за подаване и топката падна на левачката на Яго Аспас, но дистанцията бе твърде голяма и след рикошет се стигна до корнер.

          В деветата минута Щутгарт бе много близо до попадение. Чема Андрес се бе включил в нападението и засече центрирана топка от десния фланг с глава от близка дистанция, но Йонуц Раду внимаваше и успя да избие.

          В следващите минути Щутгарт бе далеч по-активният отбор на терена, но без да създаде чисти голови ситуации. В 25-ата минута швабите извършиха принудителна смяна – Фин Йелтш се контузи, а Люка Жаке го смени.

          В 39-ата минута Лоренц Асиньон пробва рефлекса на Йонуц Раду с удар от далечна дистанция, топката летеше заплашително към горния ляв ъгъл, но румънският страж на испанския тим демонстрира отличен рефлекс и изби.

          Това бе и всичко по-интересно за първата част.

          ГОЛ ЗА ЩУТГАРТ
          В 51-вата минута швабите излязоха напред в резултата. Вратарят Александър Нюбел изрита топката силно напред за Бадрадин Буанани, той се озова сам срещу излезлия Йонуц Раду и елегантно го прехвърли за 1:0.

          ШВАБИТЕ НАНЕСОХА ВТОРИ УДАР
          Щутгарт удвои аванса си в 68-ата минута след перфектно изпълнение на заучена ситуация от корнер. Билал Ел Ханус пусна за Анджело Щилер, който му върна топката, Ел Ханус напредна и с удар в долния ляв ъгъл покачи на 2:0.

          СЕЛТА НАМАЛИ
          В 86-ата минута Илайш Мориба отне топката от Атакан Каразор и веднага подаде към Борха Иглесиас, който имаше достатъчно свободно пространство пред себе си и с прецизен удар в долния ляв ъгъл прониза Нюбел – 2:1.

