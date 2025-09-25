След гонката: Емрах Стораро и Константин санкционирани с глоби и отнети книжки (ВИДЕО)

Попфолк изпълнителите Емрах Стораро и Константин останаха без шофьорски книжки и получиха глоби от по 3000 лв. заради автомобилна гонка в София. Двамата бяха привикани по-рано днес в СДВР.
- Реклама -
Повод за санкцията стана видеоклип, публикуван в социалните мрежи, на който се вижда как двамата се надбягват с луксозни автомобили. Кадрите са заснети от автомобила на Емрах, а на видеото се забелязва, че километражът на колата му е умишлено замъглен.
Самият Емрах твърди, че автомобилът автоматично задейства тази функция.
След разпита си в СДВР, синът на Тони Стораро – Емрах, обясни, че видеото е било заснето с цел забавление.
Синът на Тони Стораро беше привикван в полицията и в началото на годината, след като публикува видео на автомобил, движещ се с над 250 км/ч по Околовръстния път на София. Тогава той обясни, че не е бил зад волана – колата била обявена за продажба и клипът показвал тест драйв, направен от друг човек.
Емрах често публикува видеа, свързани с рисково шофиране, заради което редовно е
Попфолк изпълнителите Емрах Стораро и Константин останаха без шофьорски книжки и получиха глоби от по 3000 лв. заради автомобилна гонка в София. Двамата бяха привикани по-рано днес в СДВР.
- Реклама -
Повод за санкцията стана видеоклип, публикуван в социалните мрежи, на който се вижда как двамата се надбягват с луксозни автомобили. Кадрите са заснети от автомобила на Емрах, а на видеото се забелязва, че километражът на колата му е умишлено замъглен.
Самият Емрах твърди, че автомобилът автоматично задейства тази функция.
След разпита си в СДВР, синът на Тони Стораро – Емрах, обясни, че видеото е било заснето с цел забавление.
Синът на Тони Стораро беше привикван в полицията и в началото на годината, след като публикува видео на автомобил, движещ се с над 250 км/ч по Околовръстния път на София. Тогава той обясни, че не е бил зад волана – колата била обявена за продажба и клипът показвал тест драйв, направен от друг човек.
Емрах често публикува видеа, свързани с рисково шофиране, заради което редовно е