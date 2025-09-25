НА ЖИВО
      четвъртък, 25.09.25
          След гонката: Емрах Стораро и Константин санкционирани с глоби и отнети книжки (ВИДЕО)

          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Попфолк изпълнителите Емрах Стораро и Константин останаха без шофьорски книжки и получиха глоби от по 3000 лв. заради автомобилна гонка в София. Двамата бяха привикани по-рано днес в СДВР.

          Повод за санкцията стана видеоклип, публикуван в социалните мрежи, на който се вижда как двамата се надбягват с луксозни автомобили. Кадрите са заснети от автомобила на Емрах, а на видеото се забелязва, че километражът на колата му е умишлено замъглен.

          ГОНКА В СОФИЯ: Емрах Стораро и Константин извикани в полицията (ВИДЕО) ГОНКА В СОФИЯ: Емрах Стораро и Константин извикани в полицията (ВИДЕО)

          Самият Емрах твърди, че автомобилът автоматично задейства тази функция.

          „Извинявам се много, но вие не виждате ли, че даваме газ до 2-3 скорост? Това означава, че се движим с по-малко от 70 км/ч, което е ограничението“, каза Емрах.

          След разпита си в СДВР, синът на Тони Стораро – Емрах, обясни, че видеото е било заснето с цел забавление.

          „Това всъщност не беше гонка, а просто забавление. Тръгваме от почти спряло положение и уж се гоним, но не сме нарушавали ограниченията за скорост. Километражът ми е замъглен, защото така е при спорните коли – сам се замъглява. Но ние сме карали с около 80-90 км/ч“, каза той.

          Синът на Тони Стораро беше привикван в полицията и в началото на годината, след като публикува видео на автомобил, движещ се с над 250 км/ч по Околовръстния път на София. Тогава той обясни, че не е бил зад волана – колата била обявена за продажба и клипът показвал тест драйв, направен от друг човек.

          Емрах често публикува видеа, свързани с рисково шофиране, заради което редовно е


           

