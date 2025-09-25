НА ЖИВО
          - Реклама -
          Словения забранява влизането на израелския премиер

          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Миналата година Словения призна Палестинската държава. Сега страната наложи забрана за влизане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, съобщава „Ройтерс“.

          Мярката идва вследствие на вече наложени ограничения спрямо двама крайнодесни израелски министри през юли, се посочва в официално изявление на словенското правителство.

          С това действие Словения потвърждава ангажимента си към международното право, универсалните ценности на правата на човека и принципната и последователна външна политика“, заяви държавният секретар на Министерството на външните работи на Словения Нева Грашич, цитирана в профила на словенското правителство в X.

          Грашич подчерта, че решението на словенското правителство да забрани влизането на Бенямин Нетаняху е свързано с обвиненията срещу него от Международния наказателен съд за извършване на военни престъпления в Газа.

          Обществеността е наясно, че срещу него се водят производства за извършване на военни престъпления и престъпления срещу човечеството“, изтъкна Грашич.

