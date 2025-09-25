Словения забранява влизането на израелския премиер

Миналата година Словения призна Палестинската държава. Сега страната наложи забрана за влизане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, съобщава „Ройтерс“.
Мярката идва вследствие на вече наложени ограничения спрямо двама крайнодесни израелски министри през юли, се посочва в официално изявление на словенското правителство.
Грашич подчерта, че решението на словенското правителство да забрани влизането на Бенямин Нетаняху е свързано с обвиненията срещу него от Международния наказателен съд за извършване на военни престъпления в Газа.
