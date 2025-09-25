Соня Момчилова: Убедена съм, че хора в медиите получават пари от други държави

„Убедена съм, че хора в медиите получават пари от други държави.“

Това каза бившият председател на СЕМ Соня Момчилова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Момчилова разкритикува остро работата в Българското национално радио. Според нея, след като Петър Волгин е напуснал медията, свободата на словото там силно е намаляла.

Бившият председател на СЕМ най-страшното, което се случва, е автоцензурата. Тя коментира и темата за приемането на еврото. Припомни, че гражданското сдружение, в което членува, събира подписи са излизане от еврозоната.

Гостенката припомни също, че жалбата, която са подали към съда в Люксембург срещу решението за приемане на еврото от страната ни, предстои да се разгледа.