Соня Момчилова: Убедена съм, че хора в медиите получават пари от други държави

Това каза бившият председател на СЕМ Соня Момчилова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Момчилова разкритикува остро работата в Българското национално радио. Според нея, след като Петър Волгин е напуснал медията, свободата на словото там силно е намаляла.
Бившият председател на СЕМ най-страшното, което се случва, е автоцензурата. Тя коментира и темата за приемането на еврото. Припомни, че гражданското сдружение, в което членува, събира подписи са излизане от еврозоната.
Гостенката припомни също, че жалбата, която са подали към съда в Люксембург срещу решението за приемане на еврото от страната ни, предстои да се разгледа.
Сигурна съм, че Соня Момчилова има доста съображения за контра в медийния свят, макар и бивш председател на СЕМ. Въпросът е кое е по-опасното – автоцензурата или мъжкият елемент, който я предизвиква? Поне при еврото сме сигурни, че консултантите са готови да ни посъветват къде да хвърлим следващите 50 хиляди подписа.