Спасиха 2-годишно мече в безпомощно състояние

Вчера експерти от РИОСВ – Смолян, ДГС – Смилян и служители на РУ – МВР Смолян проведоха акция за спасяването на мече на около две години, открито в безпомощно състояние.

- Реклама -

Сигналът е подаден на телефон 112 около 19:00 ч. на 24 септември. Животното е било забелязано в река между селата Смилян и Кошница, в община Смолян. Екипът на място е упоил мечето и е извършил първоначален оглед, при който е установена рана в областта на врата, вероятно получена преди няколко дни.

В ранните часове на 25 септември, около 04:00 ч., животното е транспортирано до Парка за танцуващи мечки в Белица. Там специалисти ще направят допълнителни медицински прегледи и ще се погрижат за възстановяването му.

Към момента не е ясно какви са причините за състоянието на мечето и как е получила нараняванията си.