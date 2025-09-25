НА ЖИВО
          Стратегическа среща между Георг Георгиев и Марко Рубио

          Снимка: БГНЕС
          Министърът на външните работи Георг Георгиев проведе разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио по време на трансатлантическа вечеря, организирана от Държавния департамент на САЩ с участието на външни министри от държави членки на НАТО и партньорски страни.

          Основните теми в разговора бяха:

          • сигурността в Черноморския регион,
          • енергийната устойчивост на Европа,
          • укрепването на трансатлантическите връзки.

          Двамата подчертаха необходимостта от поддържане на единството в НАТО и ЕС в контекста на руската агресия и изразиха готовност за продължаване на стратегическия диалог.

          Министър Георгиев благодари за последователната подкрепа на САЩ за стабилността и демократичното развитие в Югоизточна Европа, като подчерта значението на българо-американското партньорство.

          От своя страна държавният секретар Рубио поздрави България за активната ѝ роля в рамките на НАТО и приноса ѝ към регионалната сигурност.

          В заключение, двамата се обединиха около извода, че отношенията между България и САЩ ще продължат да се развиват във възходяща посока – не само в сферата на сигурността, но и в енергетиката, икономиката и технологиите.

