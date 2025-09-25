Стратегическа среща между Георг Георгиев и Марко Рубио

Министърът на външните работи Георг Георгиев проведе разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио по време на трансатлантическа вечеря, организирана от Държавния департамент на САЩ с участието на външни министри от държави членки на НАТО и партньорски страни.
- Реклама -
Основните теми в разговора бяха:
- сигурността в Черноморския регион,
- енергийната устойчивост на Европа,
- укрепването на трансатлантическите връзки.
Двамата подчертаха необходимостта от поддържане на единството в НАТО и ЕС в контекста на руската агресия и изразиха готовност за продължаване на стратегическия диалог.
Министър Георгиев благодари за последователната подкрепа на САЩ за стабилността и демократичното развитие в Югоизточна Европа, като подчерта значението на българо-американското партньорство.
От своя страна държавният секретар Рубио поздрави България за активната ѝ роля в рамките на НАТО и приноса ѝ към регионалната сигурност.
В заключение, двамата се обединиха около извода, че отношенията между България и САЩ ще продължат да се развиват във възходяща посока – не само в сферата на сигурността, но и в енергетиката, икономиката и технологиите.
Министърът на външните работи Георг Георгиев проведе разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио по време на трансатлантическа вечеря, организирана от Държавния департамент на САЩ с участието на външни министри от държави членки на НАТО и партньорски страни.
- Реклама -
Основните теми в разговора бяха:
- сигурността в Черноморския регион,
- енергийната устойчивост на Европа,
- укрепването на трансатлантическите връзки.
Двамата подчертаха необходимостта от поддържане на единството в НАТО и ЕС в контекста на руската агресия и изразиха готовност за продължаване на стратегическия диалог.
Министър Георгиев благодари за последователната подкрепа на САЩ за стабилността и демократичното развитие в Югоизточна Европа, като подчерта значението на българо-американското партньорство.
От своя страна държавният секретар Рубио поздрави България за активната ѝ роля в рамките на НАТО и приноса ѝ към регионалната сигурност.
В заключение, двамата се обединиха около извода, че отношенията между България и САЩ ще продължат да се развиват във възходяща посока – не само в сферата на сигурността, но и в енергетиката, икономиката и технологиите.
🤮😡
Стратегическа? Половин час се смея…
Клоуни,къде е бълхарското знаме,а има украинско?Аз не видях един известен ръководител там,а и Зеленото човече избяга!
Двама глупаци
Привикан е на инструктаж.
Снимка за спомен! Толкова!
Само се е снимал резултат 00
Дал ли си е задника?
Целувал го е по стратегическите места.Накрая са направили селфи в кенефа.
Мили боже!
Стратегически Рубио едва ли помни имената на всички гъзолизци наредени за селфи. Стратегическо селфи по скоро си мисля. 😆
И какво му е стратегическото?!
Пейчо Янев Нищо!Популизъм и коленопоклоничество.
За кого е стратегическа??? За този палячо до Рубио?
Като няма да копаят в украйна краварите ще „крадат“ от българските редкоземни богатства. Мамка ви продажни политици.
Това е селфи около кенефите по време на някаква трансатлантическа вечеря, на която са присъствали ВСИЧКИ! Т.е. новината е фалшива – не е имало двустранна среща, а мероприятие, на което и Рубио е присъствал и нищо конкретно не е обсъждал „на крак“ с Георг.
Стратегическа за САЩ , но не и за България?
Този е срам за България! Цялото правителство на България е срам и позор!