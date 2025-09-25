Терзиев обяви дали ще се въведе „червена зона“ в София

Кметът на София Васил Терзиев заяви, че няма да предлага червена зона за паркиране в идеалния център, тъй като идеята не е получила подкрепа от гражданите и данните на ЦГМ не доказват нужда от нея.

„Нашето предложение е доста разумно и като обхват на синята и зелената зона, и като цени… ако искаме ред в паркирането и средства за инвестиции, тези реформи трябва да се направят", подчерта той.

Терзиев посочи, че проблем е броят на винетните стикери, който надхвърля паркоместата.

„Решението е по-висока цена за втори автомобил и ограничение домакинствата да имат право на до два стикера“, каза кметът. За синя зона винетният стикер за първа кола се предлага да се увеличи от 150 на 300 лв., което е „по 25 лв. месечно, или 3 лв. на ден“.

Според него по-високият служебен абонамент ще намали броя на заетите места от фирми и учреждения.

„В момента тече обществено обсъждане и всяко разумно предложение ще бъде разгледано. Не е важно кой доклад ще бъде подкрепен – важно е да има реформа на паркирането, да се облекчат живеещите в зоните, да се махнат колите от тротоарите и част от средствата да се инвестират обратно в кварталите“, подчерта той.

Терзиев е отворен за обсъждане на окрупняване на подзоните в центъра, за да улесни живеещите там, и ще търси подкрепа от всички групи в СОС.