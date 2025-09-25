Терзиев обяви дали ще се въведе „червена зона“ в София

Кметът на София Васил Терзиев заяви, че няма да предлага червена зона за паркиране в идеалния център, тъй като идеята не е получила подкрепа от гражданите и данните на ЦГМ не доказват нужда от нея.
Терзиев посочи, че проблем е броят на винетните стикери, който надхвърля паркоместата.
Според него по-високият служебен абонамент ще намали броя на заетите места от фирми и учреждения.
Терзиев е отворен за обсъждане на окрупняване на подзоните в центъра, за да улесни живеещите там, и ще търси подкрепа от всички групи в СОС.
Защо част от средствата. А останалата част – къде. За бонуси. Я кажи цялата истина.
Тъмночервена зона за държавни служители, кметове и другарЕ!
Разумо решение. Пълна Пподкрепа!
