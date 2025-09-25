Трагедия с българско семейство в Гърция, 62-годишна жена загина

62-годишна българка е загинала при тежка катастрофа в Гърция, съобщава bTV. Инцидентът е станал в сряда, 24 септември, на автомагистрала „Егнатия“ по трасето Игуменица–Кипон, малко преди пътния пункт „Ардани“ край Александруполис.

Жената е пътувала в автомобил, управляван от нейния син. Малко преди бариерата водачът изгубил контрол над колата, която напуснала пътното платно и се преобърнала.

Вследствие на катастрофата 62-годишната пътничка е починала на място. Синът ѝ е ранен и транспортиран в Университетската болница в Александруполис. Според лекарите животът му не е застрашен, но е хоспитализиран за лечение.