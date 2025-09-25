НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 25.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Трагедия с българско семейство в Гърция, 62-годишна жена загина

          0
          76
          Снимка: БГНЕС
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Сподели
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          62-годишна българка е загинала при тежка катастрофа в Гърция, съобщава bTV. Инцидентът е станал в сряда, 24 септември, на автомагистрала „Егнатия“ по трасето Игуменица–Кипон, малко преди пътния пункт „Ардани“ край Александруполис.

          - Реклама -

          Жената е пътувала в автомобил, управляван от нейния син. Малко преди бариерата водачът изгубил контрол над колата, която напуснала пътното платно и се преобърнала.

          ИПБ за средната скорост: Хиляди нарушения, а нито един санкциониран ИПБ за средната скорост: Хиляди нарушения, а нито един санкциониран

          Вследствие на катастрофата 62-годишната пътничка е починала на място. Синът ѝ е ранен и транспортиран в Университетската болница в Александруполис. Според лекарите животът му не е застрашен, но е хоспитализиран за лечение.

          62-годишна българка е загинала при тежка катастрофа в Гърция, съобщава bTV. Инцидентът е станал в сряда, 24 септември, на автомагистрала „Егнатия“ по трасето Игуменица–Кипон, малко преди пътния пункт „Ардани“ край Александруполис.

          - Реклама -

          Жената е пътувала в автомобил, управляван от нейния син. Малко преди бариерата водачът изгубил контрол над колата, която напуснала пътното платно и се преобърнала.

          ИПБ за средната скорост: Хиляди нарушения, а нито един санкциониран ИПБ за средната скорост: Хиляди нарушения, а нито един санкциониран

          Вследствие на катастрофата 62-годишната пътничка е починала на място. Синът ѝ е ранен и транспортиран в Университетската болница в Александруполис. Според лекарите животът му не е застрашен, но е хоспитализиран за лечение.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Спасиха 2-годишно мече в безпомощно състояние

          Антония Лазарова -
          Сигналът е подаден на телефон 112 около 19:00 ч. на 24 септември. Животното е било забелязано в река между селата Смилян и Кошница, в община Смолян
          Крими

          Задържаният за убийството в Смолянско – професионален планински водач

          Новинарски Екип -
          Развръзка около убийството, което потресе Смолянско. Часове след като беше обявен за национално издирване, полицията задържа предполагаемия извършител.
          Крими

          16-годишен хванат да шофира без книжка с чужди номера в Разградско

          Новинарски Екип -
          Хванаха 16-годишен да шофира в Разградско. Той бил спрян от полицията около 22 часа на 23 септември по пътя между две села в посока Шумен.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions